قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية الدفعة رقم 113 أطباء والدفعة رقم 76 مهندسين والدفعة رقم 64 مختلط والدفعة رقم 106 رئيسات تمريض دفعة مايو 2018 وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 مارس الجاري.



أعلن ذلك اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الكلية صباح اليوم.



الشروط العامة:

أن يكون الطالب المتقدم ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى.



ألا يكون الطالب المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.



أن يكون الطالب المتقدم حسن السير والسلوك.



أن يكون الطالب المتقدم طوله لا يقل عّن 170 سم والطالبة المتقدمة 155 سم.



ألا يكون قد استقال أو فصل تدريبيا من أى كلية أو معهد عسكرى.



ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يوفق الموقف التجنيدى الخاص به.



أن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف عليه فى نفس الدفعة فى حالة عدم لياقته طبيا.



أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة الاختبار فى نفس الدفعة فى حالة عدم اجتياز الاختبار.



أن يؤدى الطالب المتقدم اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر، بدون تردد ومن المرة الأولى.



أن يجتاز المتقدم الاختبارات النفسية.



أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى وفقا لتقييم اللجنة والعرض الطبى العام والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة.



يقوم الطالب بالتوقيع على تعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط الكلية الحربية مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة من أوراق القبول صحيحة والتى يتم على أساسها قبول الكلية.



أن يلتزم الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية بالدرجة العلمية المعلن عنها وليس الدرجة العلمية الحاصل عليها، ويقوم بالتوقيع على الإقرارات المخصصة بشأن ذلك بالملف.



أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الضم وبعد التخرج وتتعهد بإقرار كتابى بذلك.



يسمح للضباط الاحتياط والمكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.



وأوضح مدير الكلية أن التخصصات المطلوبة بدرجة بكالوريوس وليسانس، بالإضافة إلى قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى، وفى مجال الطب البشرى يسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير والدكتوراة.



التخصصات المطلوبة:

وعن التخصصات المطلوبة أكد أنه فى مجال طب بشرى بنين الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة شرط أن يكونو من تخصصات التشريح والكيمياء الحيوية والباثولوجيا والفارماكولوجى والباطنة والصحة العامة وطب المجتمع والميكروبولوجى والنساء والأطفال.



وفى مجال تمريض إناث للحاصلات على درجة البكالوريوس، وعن الشروط تقدير المؤهل جيد فأعلى بالنسبة للأطباء البشريين وتقدير المؤهل مقبول فأعلى بالنسبة للتمريض، وأن يكون الطالب قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون حاصلا على المؤهل عام 2017 والسنوات السابقة بشرط التقيد بالسن.



وألا يزيد السن فى أول مايو عن 30 سنة بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس، و34 سنة للحاصلين على الماجستير و38 سنة للحاصلين على الدكتوراة، و26 سنة للتمريض على إناث.



وعن التخصصات المطلوبة فى المهندسين "ذكور فقط" هي: كهرباء قوى وحواسب واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوى وميكانيكا إنتاج وهندسة بحرية وميكانيكا سيارات وهندسة طيران وهندسة مدني وهندسة عمارة وهندسة كيميائية وهندسة طبية.



وعن الشروط الخاصة بالمهندسين أوضح اللواء جمال أبو إسماعيل أن يكون حاصلا على المؤهل عام 2017 وما قبلها شرط التقيد بالسن، وألا يزيد فى أول مايو عّن 26 سنة، وأن يكون التقدير مقبول فأعلى، وأن يتم المفاضلة على أساس الدرجة العلمية ثم درجة النجاح فى الاختبارات.



سابعا التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات "ذكور فقط": كيمياء خاصة وكيمياء مزدوجة علوم ميكروبيولوجي، كيمياء حيوية، علوم حيوان علوم بيولوجي، علوم جيولوجيا، علوم فيزياء، كيمياء تحليلية، ويفضل الحاصلين على درجة الماجستير شرط التقيد بالسن، ولغات "انجليزي، عبري، فرنسي، يابانى، سواحيلي" وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن الشروط الخاصة بالطلبة خريجو الجامعات من التخصصات الأخرى، أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل عن عام 2016 وعام 2017 فقط، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد سن الطالب المتقدم فى 1 مايو القادم عن 26 سنة، ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط التقدم للحاصلين على الماجستير، شرط ألا يزيد السن عن 34 سنة.



التخصاصات الأخرى المطلوبة من خريجي الجامعات "إناث":



أداب علم نفس يفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة.



وعن الشروط الخاصة بالطلبة خريجي الجامعات من التخصاصات الأخرى المطلوبة "اناث":

أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2017 وعام 2016 فقط، وان يكون التقدير جيد فأعلى، والا يزيد السن في 1 مايو 2018 عن 26 سنة.



وأوضح أن مدة الدراسة 6 لجميع التخصصات، وسيتم باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارا من السبت الموافق 31 مارس 2018.