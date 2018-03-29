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أخبار البلد

وزير الزراعة يفتتح الملتقى الأول لصناع الثروة الحيوانية

الخميس 29/مارس/2018 - 11:08 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
افتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، الذي يشارك فيه عدد من مربي الثروة الحيوانية والمتخصصين بمختلف محافظات مصر، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وسُبل النهوض به. 

واستهل "البنا" كلمته، بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية في الانتخابات الرئاسية، موجهاً الشكر والتقدير إلى كل من شارك بشكل إيجابي في الانتخابات، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتصدير صورة مشرفة لها أمام العالم.

ووجه التحية أيضًا الى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين، وقضاة مصر الشرفاء، لما تحملوه من مشاق خلال العملية الانتخابية.

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