مصرع طفل وإصابة والده في انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

لقى طفل مصرع وأصيب والده بجروح في انهيار أجزاء من عقار بمنطقة وابور المياه، وسط الإسكندرية فيما رفض قاطنو العقار إخلائه لعدم وجود سكن بديل.



تبلغ لقسم شرطة باب شرقي، من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من العقار شارع محمد وجيه (منطقة وأبور المياه)، على إثره انتقل عدد من قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



وبالفحص، تبين أن العقار مساحته 3000 متر مربع تقريبًا (بناء قديم - أسقف خرسانية)، مكون من عدد 14 طابقا بكل طابق 8 شقق (مأهول بالسكان)، وسقوط سقف حجرة شقتين بالطابقين الثامن والسابع، على شقة بالطابق السادس نتيجة قيام بعض العمال بإجراء أعمال ترميم بسقف شقة الطابق الثامن ملك المدعو "م ا ح"، 35 عاما، معيد بكلية التجارة (قاطن الشقة).



أسفر ذلك عن وفاة الطفل "م م م"، 5 سنوات، قاطن شقة الطابق السابع، وإصابة والده "م م م"، 38 عاما، موظف بشركة مياه بمختلف أنحاء الجسم.



بسؤال المصاب، أيد ما جاء بالفحص، وأتهم قاطن شقة الطابق الثامن المذكور بالتسبب فى إصابته ووفاة نجله.



تم نقل جثة الطفل لمشرحة الإسعاف والمصاب لمستشفي جمال عبد الناصر وخرج عقب تلقيه العلاج.



تم إخطار عمليات المحافظة، وحى وسط وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتنبه على قاطني العقار بما جاء بقرار مهندس الحي، رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم لعدم وجود سكن بديل.



تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين الماره، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي وجاري العرض على النيابة للتحقيق.