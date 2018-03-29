وزير الزراعة: هناك تحديات رعائية مناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتي إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عام بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، من جهة و زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة أخرى.



وأضاف الوزير، خلال كلمته في الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، أن هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، ما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير جميع الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.