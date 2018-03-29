ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

أخبار البلد

وزير الزراعة: هناك تحديات رعائية مناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية

الخميس 29/مارس/2018 - 11:14 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتي إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عام بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، من جهة و زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة أخرى.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، أن هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، ما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير جميع الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.

ترشيحاتنا

منتخب مصر يكشف عن تفاصيل اختيار قائمة مونديال روسيا

شاهد .. زوجة علي ربيع تثير الجدل بصورة جديدة

حالة الطقس ..«الأرصاد» تحذر من انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار وعواصف رعدية

طائرات إسرائيلية تنفذ طلعات فوق إيران

أخبار الانتخابات الرئاسية.. «بسبب حبهم للسيسى ».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات .. صور

7 أسباب تدفعك لتناول الشاي الأخضر يومياً

منتخب مصر يضم 3 لاعبين جدد لمعسكر مواجهة الكويت

500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

بعد قليل.. نتائج محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء بالانتخابات الرئاسية

نسبة المشاركة فى الانتخابات المصرية .. السيسي يحصد 18 مليونا و284 ألفا بنتائج 25 محافظة بالمؤشرات الأولية.. وموسى 566532.. الشرقية تتصدر بمليون و768 ألفا والإسكندرية بالمركز الثاني

اعتقال 70 ضابطا بالجيش التركي.. لهذا السبب

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة الحائض للمقابر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

رامى رضوان يوضح سبب بطلان بعض الأصوات رغم تصويتهم.. فيديو
خبير أرصاد: انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم.. فيديو
كرم جبر: وسائل الإعلام الأجنبية تعمدت تقديم تغطية سلبية عن الانتخابات.. فيديو
كرم جبر: إقبال المصريين على الانتخابات تفويض لمحاربة الإرهاب.. فيديو
سمير فرج: الأصوات الباطلة بالانتخابات مؤشر للمصداقية والديمقراطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟