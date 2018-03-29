رئيس البرلمان العربي خلال لقائه برئيس «الشيوخ الفرنسي» يطالب بمحاسبة إيران بمجلس الأمن

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خلال اجتماعه برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، بضرورة محاسبة إيران في مجلس الأمن الدولي لتهديدها للأمن الإقليمي والدولي؛ ولتزويدها ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها ودول الخليج العربي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفد البرلمان العربي الذي يزور فرنسا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الصداقة العربية الفرنسية، وذلك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الفرنسي.



وأكد رئيس البرلمان العربي - خلال الاجتماع - ضرورة ردع النظام الإيراني لتدخلاته السافرة بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، واستهداف مقدرات شعبها.



وشدد على موقف البرلمان العربي الرافض والمُدين لما قامت به ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.



وأكد أن هذا العمل هو تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

