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برلمان

«الوفد» يختار رئيسه ويصوت على تعديلات لائحة الحزب الداخلية.. غدا

الخميس 29/مارس/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
معتز الخصوصي
يجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية غدا، الجمعة 30 مارس، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

كما من المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.

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