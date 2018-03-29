ضبط 12 قطعة حشيش بحوزة سائق توك توك في وادى النطرون

تمكنت القوة المعينة "خدمة القول الأمني للمرور بالقطاع الأول" بمنطقة الرست إلى دير الأنبا بيشوى بدائرة مركز وادى النطرون، من ضبط سائق دراجة بخارية بدون لوحات بحوزته 12 قطعة لمخدر الحشيش.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير امن البحيرة، بلاغا من مركز وادي النطرون من ضبط المدعو "محمود .م.ع" 30 سنة سائق ومقيم مدينة وادى النطرون وبحوزته (12) قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش، حال قيادته دراجة بخارية (توك توك) بدون لوحات معدنية (جارى فحصها).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



