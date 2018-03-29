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أخبار البلد

اللجنة المصرية لليونسكو تختتم فعاليات المرحلة الثانية لمشروع «تمكين النساء المهمشات»

الخميس 29/مارس/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
ا ش ا
اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "تمكين النساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة"، والذي يأتي ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2016/ 2017 برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور خالد عبد الغفار.

وذكر بيان صادر اليوم، الخميس، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المشروع يهدف إلى التعريف بحقوق المرأة والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قدرات وكفاءات مهنية الإعلام والمعلومات في مجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات لتمكين المهمشين وذوي الإعاقة؛ بهدف المشاركة في العمليات الإنمائية من خلال تأمين انتفاعهم بوسائل الإعلام الخاصة بالمجتمعات المحلية بمصر.

وفي ختام ورشة العمل التدريبية للنساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات المشروع، تم توزيع شهادات التقدير على السيدات المشاركات اللاتي أثبتن تمتعهن بإرادة قوية.

ومن المقرر تنظيم ورشة عمل للإعلاميين المعنيين بهذا القطاع من المجتمع، وذلك منتصف أبريل القادم بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والإعلاميين.

جدير بالذكر أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث تمت في مرحلته الأولى عقد ورشة عمل لمسئولي التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المنوط بهم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالنساء المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة.

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