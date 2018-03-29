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رياضة

منتخب مصر يكشف عن تفاصيل اختيار قائمة مونديال روسيا

الخميس 29/مارس/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
نور عادل
شرح أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، طريقة اختيار قائمة الفراعنة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال "نبيه"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير من خلال برنامجه الإذاعي "we مع شوبير"، إن الجهاز الفني سيعلن عن قائمة مبدئية من 35 لاعبًا قبل مباريات الكويت وكولومبيا الودية استعدادًا للمونديال، وذلك وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وأوضح أن القائمة المبدئية ستتقلص لـ28 لاعبًا هم الذين سينضمون لودية الكويت التي يعتبرها الجهاز الفني الفرصة الأخيرة للتجربة.

وكشف نبيه عن أنه سيتم استبعاد المحترفين من مواجهة الكويت التزامًا بفترات الراحة المعمول بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لذلك سيتم ضم 3 وجوه جديدة للمنتخب خلال هذه الودية.

وأضاف أنه سيتم الفرصة لجميع البدلاء والوجوه الجديدة في ودية الكويت لأنها الودية الأخيرة للتجربة قبل كأس العالم 2018، بينما وديتا كولومبيا وبلجيكا بقوام المنتخب الأساسي.

وتابع: "قبل ودية الكويت احتمال ناس تخرج وناس تدخل لكننا سنلعب أمام كولومبيا وبلجيكا في شهر يونيو بالقوام الأساسي للمنتخب الذي سيشارك بالمونديال، قوام المنتخب ليس 14 لاعبًا كما يتخيل البعض لكنه 28 لاعبًا فكل اللاعبين لدينا رقم 1 ولا نفرق بين لاعب وآخر".

وشدد نبيه على أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع لمن يقدم مستوى أفضل من المجموعة التي اعتمدنا عليها في المعسكرات الماضية.

وقال نبيه: "المفاجآت واردة في قائمة المونديال لأن هناك بعض اللاعبين الذين قد يفرضون أنفسهم علينا بمستواهم، تذكروا قائمة مونديال 1990 مع الراحل محمود الجوهري ألم تكن هناك مفاجآت، ألم يضم مجدي طلبة رغم أنه كان خارج الحسابات، ألم يستبعد لاعبين من المجموعة الأساسية".

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