ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

محافظات

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية بالمحلة

الخميس 29/مارس/2018 - 11:21 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي فى جولة بالغربية
محمد عبد الخالق
وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم حجر الأساس لفرع كلية الفنون التطبيقية بطريق "المحلة – المنصورة " الدائري، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل داخل الجامعات المصرية.

وكان المحافظ قد استقبل وزير التعليم العالي عقب وصول موكبه بطريق "المحلة – المنصورة".

كما يقوم وزير التعليم العالي يرافقه محافظ الغربية بوضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية على طريق المحلة المنصورة (الطريق الدائري) ووضع حجر الاساس لمستشفى الجراحات الجامعى فى المستشفى الجامعى.

وسيفتتح وزير التعليم العالي مستشفى الاورام أمام مستشفى الطوارئ الجامعى، فضلا عن تفقد مركز ابحاث التعليم العالى فى المستشفى الجامعى.

كما يشارك وزير التعليم العالي فى حضور اجتماع المجلس الأعلى لعمداء وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة أهم مشكلات والقضايا الخاصة بطلاب وكليات الجامعة.

ترشيحاتنا

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

أخبار الانتخابات الرئاسية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

وزير الإسكان يتفقد جناح كليوباترا بـ«سيتي سكيب».. ويشيد بتنوع المشاريع في الشركة.. فيديو

سبب صادم لإصابتك بالجيوب الأنفية .. تعرفى عليه

صحف اليوم.. الشعب اختار الرئيس.. اتجاه لخفض الفائدة في اجتماع «المركزي».. رئيس الوزراء يتسلم من الجارحي ميزانية الخير

داليا زيادة: المنظمات الدولية أشادت بحماس المصريين .. فيديو

7 حيل لحماية صدرك من الترهلات

7 أسباب تدفعك لتناول الشاي الأخضر يومياً

اتحاد الكرة: لن نتعجل في تجديد عقد «كوبر»

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس مجلس الوزراء

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

رامى رضوان يوضح سبب بطلان بعض الأصوات رغم تصويتهم.. فيديو
خبير أرصاد: انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم.. فيديو
كرم جبر: وسائل الإعلام الأجنبية تعمدت تقديم تغطية سلبية عن الانتخابات.. فيديو
كرم جبر: إقبال المصريين على الانتخابات تفويض لمحاربة الإرهاب.. فيديو
سمير فرج: الأصوات الباطلة بالانتخابات مؤشر للمصداقية والديمقراطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟