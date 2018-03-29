وزير التعليم العالي يضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية بالمحلة

وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم حجر الأساس لفرع كلية الفنون التطبيقية بطريق "المحلة – المنصورة " الدائري، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل داخل الجامعات المصرية.



وكان المحافظ قد استقبل وزير التعليم العالي عقب وصول موكبه بطريق "المحلة – المنصورة".



كما يقوم وزير التعليم العالي يرافقه محافظ الغربية بوضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية على طريق المحلة المنصورة (الطريق الدائري) ووضع حجر الاساس لمستشفى الجراحات الجامعى فى المستشفى الجامعى.



وسيفتتح وزير التعليم العالي مستشفى الاورام أمام مستشفى الطوارئ الجامعى، فضلا عن تفقد مركز ابحاث التعليم العالى فى المستشفى الجامعى.



كما يشارك وزير التعليم العالي فى حضور اجتماع المجلس الأعلى لعمداء وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة أهم مشكلات والقضايا الخاصة بطلاب وكليات الجامعة.

