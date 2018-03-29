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أخبار العالم

مسئول ياباني بارز: قمة الكوريتين دليل على نجاح الضغوط الدولية

الخميس 29/مارس/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
ا ش ا
رحب يوشيهايد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بالقمة المرتقبة بين الكوريتين والمزمع عقدها في 27 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنها تعد دليلًا على نجاح الضغوط الدولية على كوريا الشمالية.

وقال سوجا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس - إن بلاده على تواصل مع كوريا الشمالية عبر عدة قنوات، إلا أنه رفض الإفصاح عما إذا كان يتم التحضير لاجتماع مرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يشار إلى أن اليابان أكدت أنها ستراقب نتائج القمم التي ستعقدها كوريا الشمالية مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وستنظر في أفضل السبل لحل القضايا النووية والصاروخية لبيونج يانج بالإضافة إلى قضية اختطاف مواطنين يابانيين.

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