ثراء فتاة كندية مدى الحياة بسبب «بطاقة يانصيب»

اشترت فتاة كندية، تذكرة يانصيب لأول مرة، احتفالاً بعيد ميلادها الثامن عشر، وكانت المفاجأة هي فوزها بالجائزة الكبرى والتي ستجعلها ثرية طيلة حياتها.
وحصلت تشارلي لاجارد، 18 عاماً، على بطاقة اليانصيب وزجاجة شمبانيا، من مقاطعة كيبيك، في 14 مارس الحالي، ووقع عليها الاختيار من بطاقة اليانصيب الأولى التي اشترتها، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.
وخيرت الشركة "تشارلي" إما الحصول على مبلغ 780 ألف دولار، أو الحصول على 1000 دولار أسبوعيًا مدى الحياة، واختارت الفتاة الحصول على الخيار الثاني.
وقال المستشار المالي الخاص بها، إنها اختارت الخيار الثاني لأنه معافى من الضرائب، والمبلغ سيزيد على 100 ألف دولار سنويًا، فيما أكدت الفتاة أثناء استلامها الجائزة أنها ستستخدم هذا المال في التعليم ودراسة التصوير الفوتوجرافي.