ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

منوعات

ثراء فتاة كندية مدى الحياة بسبب «بطاقة يانصيب»

الخميس 29/مارس/2018 - 11:21 ص
الكندية تشارلي لاجارد
الكندية تشارلي لاجارد
أ ش أ
اشترت فتاة كندية، تذكرة يانصيب لأول مرة، احتفالاً بعيد ميلادها الثامن عشر، وكانت المفاجأة هي فوزها بالجائزة الكبرى والتي ستجعلها ثرية طيلة حياتها.

وحصلت تشارلي لاجارد، 18 عاماً، على بطاقة اليانصيب وزجاجة شمبانيا، من مقاطعة كيبيك، في 14 مارس الحالي، ووقع عليها الاختيار من بطاقة اليانصيب الأولى التي اشترتها، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وخيرت الشركة "تشارلي" إما الحصول على مبلغ 780 ألف دولار، أو الحصول على 1000 دولار أسبوعيًا مدى الحياة، واختارت الفتاة الحصول على الخيار الثاني.

وقال المستشار المالي الخاص بها، إنها اختارت الخيار الثاني لأنه معافى من الضرائب، والمبلغ سيزيد على 100 ألف دولار سنويًا، فيما أكدت الفتاة أثناء استلامها الجائزة أنها ستستخدم هذا المال في التعليم ودراسة التصوير الفوتوجرافي.

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن عن شن غارات جوية على سوريا

شاهد.. احتفال فريق فيلم «علي بابا» بالعرض الخاص بسينما نايل سيتي

500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

السفير الأمريكي: إذا رفض «أبو مازن» خوض مفاوضات مع إسرائيل غيره سيفعل ذلك

منتخب مصر يضم 3 لاعبين جدد لمعسكر مواجهة الكويت

بعد قليل.. نتائج محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء بالانتخابات الرئاسية

الإيرادات الأسبوعية لأفلام الموسم.. «رغدة متوحشة» يصل لـ19 مليونا.. و«طلق صناعي» ثانيا بـ14 مليونا.. وبداية جيدة لـ «رحلة يوسف»

النتيجة الكاملة لمحافظة الغربية.. مليون و476 ألف صوت للسيسي.. و47 ألفا لموسى

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم "قفشه"

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

صحف اليوم.. الشعب اختار الرئيس.. اتجاه لخفض الفائدة في اجتماع «المركزي».. رئيس الوزراء يتسلم من الجارحي ميزانية الخير

أخبار الانتخابات الرئاسية.. السيسي 20 مليونا و834 ألفا و656 صوتا بـ26 محافظة وموسى 608 آلاف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

رامى رضوان يوضح سبب بطلان بعض الأصوات رغم تصويتهم.. فيديو
خبير أرصاد: انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم.. فيديو
كرم جبر: وسائل الإعلام الأجنبية تعمدت تقديم تغطية سلبية عن الانتخابات.. فيديو
كرم جبر: إقبال المصريين على الانتخابات تفويض لمحاربة الإرهاب.. فيديو
سمير فرج: الأصوات الباطلة بالانتخابات مؤشر للمصداقية والديمقراطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟