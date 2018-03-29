ثراء فتاة كندية مدى الحياة بسبب «بطاقة يانصيب»

اشترت فتاة كندية، تذكرة يانصيب لأول مرة، احتفالاً بعيد ميلادها الثامن عشر، وكانت المفاجأة هي فوزها بالجائزة الكبرى والتي ستجعلها ثرية طيلة حياتها.





وحصلت تشارلي لاجارد، 18 عاماً، على بطاقة اليانصيب وزجاجة شمبانيا، من مقاطعة كيبيك، في 14 مارس الحالي، ووقع عليها الاختيار من بطاقة اليانصيب الأولى التي اشترتها، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.





وخيرت الشركة "تشارلي" إما الحصول على مبلغ 780 ألف دولار، أو الحصول على 1000 دولار أسبوعيًا مدى الحياة، واختارت الفتاة الحصول على الخيار الثاني.



