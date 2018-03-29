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أخبار العالم

صحيفتان سعوديتان تطالبان المجتمع الدولي بمحاسبة إيران

الخميس 29/مارس/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
ا ش ا
طالبت صحيفتان سعوديتان بضرورة محاسبة إيران في ظل اختراقها الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدتين أن خطورة ممارساتها على النظامين الإقليمي والدولي.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية -في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "مجلس الأمن ومحاسبة إيران"- أن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة مثل الحوثيين وحزب الله وتنظيم الإخوان والقاعدة والنصرة وغيرهم من شذاذ الآفاق الساعين لتخريب الأرض وتدميرها وإفسادها والعبث بمقدرات أهلها وإشاعة المزيد من الحروب والفتن والقلاقل في ربوعها ومنع سحب السلام والطمأنينة والأمن والاستقرار من التخييم فوق سماوات سكانها.

ورأت صحيفة "عكاظ" -في افتتاحيتها التي حملت عنوان "خائبون وبئس المصير"- أن الإدانات الدولية الواسعة لإطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المدنيين في بعض المدن السعودية، يبرهن على أن ما تفعله هذه العصابات يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الإيراني، وتعنتًا ورفضًا للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضًا لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.

وأكدت الصحيفة أن الحوثيين الذين تغذيهم الدوحة وطهران بالمال والسلاح، يرفضون كل مقترح مهم لحل الأزمة، هم يريدون حربًا، وحدهم الخاسرون فيها.

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