"كنائس وأديرة اﻹسكندرية اﻵثرية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية في الثالث من أبريل المقبل، محاضرة بعنوان (كنائس وأديرة الإسكندرية الأثرية ومحيطها)، يلقيها المهندس عاطف عوض أستاذ العمارة القبطية بمعهد الدراسات القبطية، ويعقب عليها الدكتور لؤي سعيد مدير برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.



ويتحدث المهندس عاطف عوض عن كنائس وأديرة الإسكندرية كمركز للعلم والثقافة، ومدى اتساق البنية الهندسية والدور الروحي والثقافي للأديرة في العصور المختلفة.



تأتي المحاضرة في إطار الموسم الثقافي الأول الذي ينظمه مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط لعام 2017 - 2018؛ لنشر الوعي بأهمية مدينة الإسكندرية وتميزها عبر العصور تحت عنوان "الحياة العلمية والثقافية ونقل المعرفة"، كبداية تتوافق مع اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي ومحاربة التطرف بالفكر المستنير حيث تخطت المدينة العديد من اللحظات المظلمة وانتصرت عليها بسلاح العلم والثقافة وأثبتت أن التعليم ونقل المعرفة هو النور في مواجهة أسوار الجهل والظلام والعنف.