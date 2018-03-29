ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

حوادث

ضبط 646 مخالفة مرورية وتحصيل 3430 جنيها كغرامات بطنطا والمحلة

الخميس 29/مارس/2018 - 11:20 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
محمد عبد الخالق
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم، الخميس، 646 مخالفة مرورية وتحصيل 3430 جنيها كغرامات فورية بطنطا والمحلة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير 21 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و14 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و93 مخالفة على نموذج 125، و81 انتظار خاطئ، وتم التصالح الحالات التى تم فيها التصالح 410 حالة مقابل تحصيل مبلغ 29500 جنيه كغرامات فورية، وحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ترشيحاتنا

داليا زيادة: المنظمات الدولية أشادت بحماس المصريين .. فيديو

خبير أرصاد: انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم.. فيديو

النتيجة الكاملة لمحافظة الغربية.. مليون و476 ألف صوت للسيسي.. و47 ألفا لموسى

حادث دهس جديد في فرنسا

500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

"توقف طيران سانت كاترين" يتصدر أخبار المحافظات .. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس مجلس الوزراء

حيلة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

مفاجأة.. غياب محمد صلاح ورمضان صبحي عن ودية مصر والكويت

الإيرادات الأسبوعية لأفلام الموسم.. «رغدة متوحشة» يصل لـ19 مليونا.. و«طلق صناعي» ثانيا بـ14 مليونا.. وبداية جيدة لـ «رحلة يوسف»

شاهد.. روان بن حسين تكشف سبب حقن شفتيها

أنهى معاناتك مع الجيوب الأنفية بـ3 علاجات سحرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

رامى رضوان يوضح سبب بطلان بعض الأصوات رغم تصويتهم.. فيديو
خبير أرصاد: انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم.. فيديو
كرم جبر: وسائل الإعلام الأجنبية تعمدت تقديم تغطية سلبية عن الانتخابات.. فيديو
كرم جبر: إقبال المصريين على الانتخابات تفويض لمحاربة الإرهاب.. فيديو
سمير فرج: الأصوات الباطلة بالانتخابات مؤشر للمصداقية والديمقراطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟