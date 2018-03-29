ضبط 646 مخالفة مرورية وتحصيل 3430 جنيها كغرامات بطنطا والمحلة

ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم، الخميس، 646 مخالفة مرورية وتحصيل 3430 جنيها كغرامات فورية بطنطا والمحلة.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير 21 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و14 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و93 مخالفة على نموذج 125، و81 انتظار خاطئ، وتم التصالح الحالات التى تم فيها التصالح 410 حالة مقابل تحصيل مبلغ 29500 جنيه كغرامات فورية، وحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.

