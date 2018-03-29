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أخبار البلد

تأخر إقلاع 5 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس 29/مارس/2018 - 11:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع عدد من الرحلات الدولية والداخلية عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد، منذ مساء أمس الأربعاء، من عواصف ترابية شديدة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية فوق المطار لأقل من 1800 م.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن حركة الملاحة الجوية، استعادة عملها بكامل طاقتها دون وجود أي معوقات، بعد انتهاء العاصفة الترابية، مُشيرة إلى وجود تأخير في إقلاع بعض الرحلات تأثرا بالأحوال الجوية.

وأشارت "المصادر"، إلى تأخر إقلاع 5 رحلات جوية، عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل، لأكثر من ساعة، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد، حيث تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد رقم 637، فيما تأخرت إقلاع طائرة مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبي، فيما تأخرت طائرة مصر للطيران رقم 885 المتجهة إلى نجامينا، وتأخرت مصر للطيران المتجهة إلى تل أبيب، فيما تأخرت طائرة شركة نيل إير المتجهة إلى أسوان، بسبب الأحوال الجوية.

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