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أخبار العالم

تركيا تأمر باعتقال 70 مسئولا عسكريا لصلتهم بمحاولة الانقلاب

الخميس 29/مارس/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
ا ش ا
أمر الإدعاء العام في تركيا باعتقال 70 مسئولا عسكريا للاشتباه في صلتهم بالشبكة المخططة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2016.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن الشرطة التركية شنت عمليات في 38 محافظة في جميع أرجاء البلاد لمن أجل اعتقال المشتبه بهم، مشيرة إلى أنه يعتقد أنهم مسئولون عن تجنيد طلاب لجماعة رجل الدين البارز "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقي تركيا باللائمة في الانقلاب الفاشل الذي وقع في شهر يوليو عام 2016 على رجل الدين البارز "فتح الله جولن"، وهي الاتهامات التي ينفيها جولن.
وقد تم القبض على نحو 160 ألف شخص كما تم فصل حوالي العدد ذاته من الموظفين الحكوميين بسبب صلتهم المزعومة بجماعة جولن أو جماعات مسلحة أخرى.

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