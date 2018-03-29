المرصد: القوات السورية تقصف مواقع المعارضة بمدينة دوما

قصفت قوات الجيش السوري، مواقع المعارضة بمدينة دوما آخر مدن الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - "أن القصف تزامن مع استمرار المفاوضات من الجانب الروسي وجيش الإسلام، للتوصل لاتفاق لخروج المدنيين والمسلحين إلى القلمون الشرقي، ودخول الشرطة العسكرية إلى المدينة"، مضيفا أن الجيش السوري يحشد قواته حاليا لدخول دوما، إذا فشلت المفاوضات.



وفي مدينة عفرين، أكد المرصد أن قوات المقاومة الشعبية السورية والأكراد يرفضون دخول القوات التركية إلى مدينة (تل رفعت) شرق عفرين، وذلك حسب اتفاق روسي تركي، مضيفا أن القوات التركية كانت قد دخلت مناطق في محيط تل رفعت حسب الاتفاق التركي الروسي، وفي المقابل، أعلن المسلحون الأكراد قتل 7 من مسلحي المعارضة الموالية لأنقرة في غرب عفرين.

من ناحية أخرى، قال ناشطون سوريون "إن اشتباكات عنيفة دارات بين القوات السورية ومسلحي تنظيم داعش في محيط مدينتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي"، مضيفين أن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم لمسلحي التنظيم على المدينتين ومحطتين لضخ النفط في البادية السورية عند الحدود مع العراقة.