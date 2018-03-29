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أخبار العالم

المرأة الحديدية تهاجم أردوغان: لماذا لم تسافر إلى قطاع غزة؟

الخميس 29/مارس/2018 - 11:23 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رشا عبد الخالق
وجهت ميرال أكشينار زعيمة حزب "الخير" التركي، والملقبة بالمرأة الحديدية، انتقادات حادة للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلة إنه لم يف بوعده ويستفر إلى غزة.

وانتقدت أيضا حديث أردوغان المتكرر عن الذهاب إلى عفرين، وقالت متسائلة: "فليذهب، هل هناك من يمنعه؟."

وأضافت أكشينار أنهم ينتظرون أن يفي أردوغان بوعده السابق وهو الذهاب إلى قطاع غزة مفيدة أنه مضى 8 سنوات على وعده ذلك ولم يذهب بعد.

وذكرت جريدة "زمان" التركية المعارضة أنه خلال اجتماع أكشيناز مع مجموعة من أعضاء حزبها، تناولت الموضوعات حول الاجتماع الطارئ الأول للحزب الذي سيقعد في الأول من أبريل القادم في صالة أنقرة الرياضية والتطورات الأخيرة.

وذكرت أكشينار أن البعض كانوا يزعمون أنهم لا يستطيعون تأسيس الحزب ولن يحصلو على تأييد الناس، غير أنهم نجحوا في تأسيس الحزب وحصلوا على تأييد الملايين.

وشددت على استعداد الحزب لتولي رئاسة تركيا ابتداء من الغد، وأن الحزب لديه طاقم أكثر قوة وأهلية وكفاءة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتطرقت أكشينار إلى حديث أردوغان عن التوجه إلى عفرين قائلة: "الجيش التركي بالفعل في عفرين، نحن ننتظرك أن تفي بوعدك وأن تذهب إلى قطاع غزة أولًا، وقد مرت ثمان سنوات ولم تذهب".

وأفادت أكشينار أن أردوغان يكثر من الحديث عن بطولات الجيش السوري الحر متسائلة، ما إن كان الجيش التركي عاجز عن السيطرة على عفرين لو لم يتعاون مع الجيش السوري الحر.

وشددت أكشينار على أن المواطنين باتوا يتجنبون مشاهدة التلفاز، زاعمة أن أردوغان جعل الأتراك يسئمون من الاستماع للعبارات نفسها وأنه حبس نفسه في القصر وبات لا يهتم إلا بدوام سلطنته.

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