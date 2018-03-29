بهاء أبو شقة لـ«صدى البلد»: ترشحي لرئاسة الوفد قرار جماعي.. هناك من يخطط لاختطاف الحزب.. تعديلات اللائحة سبب خلافي مع البدوى.. وحل الأزمة المالية خلال 6 أشهر.. فيديو وصور

بهاء أبو شقة المرشح لرئاسة حزب الوفد لـ«صدى البلد»:

برنامجي يقوم على مبادئ الوفد.. ولم أسع لأي منصب طيله حياتى

شخصيات معروفة تحاول اللعب بالمال السياسي داخل الحزب

تعديلات لائحة الوفد قسمت الحزب إلى فريقين

سأتعاون مع البدوى لما له من خبرات حال فوزي برئاسة الوفد

تشكيل لجنة للبحث فى أمر المفصولين من الحزب وعرضه على الهيئة العليا حال فوزي

أسعى لبناء حزب قوي فى الفترة القادمة يكون لاعب مؤثر على المسرح السياسى

30 يونيو يوم فاصل ومن أخطر الأيام منذ 1919

فى البداية لماذا ترشحت لرئاسة حزب الوفد؟

ما الأصوات التى تراهن عليها فى إنتخابات رئاسة حزب الوفد؟

وماذا عن ملامح برنامجك الانتخابي؟

وماذا عن رؤيتك لحل الأزمة المالية لحزب الوفد والجريدة؟



كيف ترى المنافسة مع المرشحين لرئاسة حزب الوفد؟

وماذا عن فرص فوزك برئاسة حزب الوفد؟

ما حقيقة خلافك مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد؟

هل أحدثت تعديلات اللائحة انقسامات بين الوفديين؟

ما الأخطاء التى وقع فيها رئيس الحزب الحالى وستعمل على تجنبها حال فوزك برئاسة الوفد؟

كيف ترى مستقبل البدوى داخل حزب الوفد بعد انتهاء ولايته؟

تعليقك على تصريحات ياسر حسان بشأن معارضته لأدائك فى الحزب والسكرتارية العامة و فى البرلمان؟

لماذا طالبت بتأجيل انتخابات رئاسة الوفد لمدة أسبوعين؟

ماذا عن وجود مشاورات بشأن مرشح توافقى لرئاسة حزب الوفد؟



تعليقك على الدعوات بشأن حل الهيئة العليا لحزب الوفد؟



ما موقفك من عودة المفصولين من الحزب حال فوزك برئاسة الوفد؟

ماذا عن تصريحك بأنك لن تسمح لرؤس الأموال باختطاف حزب الوفد؟

ماذا عن تصريحك بأن هوية الوفد تواجه خطر التغيير؟

ما أول قرار ستتخذه حال فوزك برئاسة الوفد؟

ما المطلوب من الرئيس السيسى فى ولايته الثانية حال فوزه برئاسة الجمهورية؟

ما رسالتك للوفدين قبل انتخابات رئاسة حزب الوفد؟

يعد أحد أبرز قيادات حزب الوفد، وانضم لبيت الأمة فى عام 1984 مع عودة حزب الوفد تاريخيا، سكرتير عام حزب الوفد الحالى ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، ويخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد، معتمدا على تاريخه السياسى والذى يمتد لـ 34 عاما، إنه المستشار بهاء أبو شقة.يسانده عدد من قيادات حزب الوفد وهم "محمد عبد العليم داود، وطارق سباق، واللواء سفير نور، وعباس حزين، وحسين منصور، وطارق تهامى والقطب الوفدى الدكتور محمود أباظة، الرئيس الشرفى للحزب، والقطب الوفدى منير فخرى عبد النور، السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، والقطب الوفدى الدكتور محمود السقا، الرئيس الشرفى للحزب وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وشيوخ حزب الوفد وهم القطب الوفدى الرئيس الشرفى للحزب أحمد عودة، والمستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، والقطب الوفدى أحمد عزب العرب، الرئيس الشرفى لحزب الوفد".وأجرى «صدى البلد» هذا الحوار معه للكشف عن أسباب ترشحه فى انتخابات رئاسة الوفد وملامح برنامج الانتخابي وطموحاته لتطوير بيت الأمة.وإلى نص الحوار..ترشحت لرئاسة حزب الوفد لأن ذلك كان بناءً على رغبة زملاء أعزاء وأفاضل، ونحن فى الوفد حزب ديمقراطى ولابد قبل اتخاذ قرار أن يكون هناك اجتماع بين الأعضاء المؤثرين ثم مانتفق عليه نصدر به قرار، ولم أكن راغبا في الترشح وطيلة حياتى لم أسع إلى أى منصب بدليل أننى استقلت فى سن مبكرة عندما كان عمرى 36 عاما من منصب رئيس بالمحكمة وعملت بالمحاماة لما أيقنته بشأن أن رسالة المحاماة رسالة سامية لأنها تمثل الدفاع عن الحق والمظلومين.وبعد ذلك اجتمع الأعضاء وطلبت إليهم الاتفاق مع مجموعة من قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا على مرشح على أن أكون أول الداعمين له وطرحت أسماءً مثل المهندس حسين منصور أو محمد عبد العليم داود ولكنهم رفضوا وأجمعوا على ترشيحى لرئاسة الوفد، ما يؤكد إعلاء مصلحة الحزب على الذات.وإزاء هذا الإصرار وهذه الثقة فقد تعاهدنا جميعا على أن نكون على قلب وفكر رجل واحد من أجل هدف واحد وهو أن نكون أمام حزب قوى له ثوابته ومبادئه وقيمه وتقاليده ومواقفه وهو حزب الوفد فاتفقنا على أن نسير على هذه الثوابت والمبادئ والقيم والأهداف والمواقف، وبالتالى فإننى لم أترشح لمجرد السعى وراء منصب ولم أترشح بقرار فردى نابع من ذاتى وإنما كان القرار جماعيا فى هذا الشأن.30 مارس هو يوم فارق ومصيرى فى تاريخ حزب الوفد إما أن يكون وإما لا يكون إلى الأبد، وأعتقد أن هذا اليوم من أخطر الأيام التى مر بها حزب الوفد منذ عام 1919 وحتى الآن، وأنا ومجموعة الوفديين الذين نقود هذه المرحلة وهذا الترشح الهدف منه أن نعلن صراحة أننا نريد أن نكون أمام ذات المبادئ وذات التقاليد وذات القيم وذات المواقف لحزب الوفد.ولا أراهن على أصوات معينة فى انتخابات الوفد ولكنى أراهن على ضمير الوفديين وأنا على ثقة بأن الوفديين عندما يقفون أمام صندوق الانتخاب سيتجردون من المشاعر ومن أى اعتبار سوى اعتبار المصلحة التي تقتضي أن يكون حزب الوفد متواجدا فى الفترة القادمة وحزب رئيسيا وقويا ولاعبا أساسيا على الساحة السياسية.حينما تحدثت عن برنامجى الانتخابى ذكرت أن البرنامج يقوم على ذات المبادئ التي قام عليها حزب الوفد فى الثوابت والمواقف، حيث إن كفاح حزب الوفد ونضاله كان من أجل الدستور والديمقراطية، ومنحازا للعامل والفلاح والطبقات الكادحة.وهناك مبدأ آخر لحزب الوفد وهو أنه ديمقراطى نسمع فيه الرأي والرأي الآخر ونحترم الرأي الآخر، وعندما نكون أمام معارضة نعارض وفقا لضوابط المعارضة فى الدول الديمقراطية، حيث إن المعارضة ليس معناها أنك تعارض على خط مستقيم وماسيكون حسنا سنتفق معه وما نراه دنيئا سنعارضه معارضة طبقا لمعايير المعارضة الموضوعية والبناءة ولن نلجأ للبذاءات والشتائم والتجريح ولكن سيكون هناك خطأ ثم نضع له الحلول لأن هذه أسس المعارضة فى العالم الحر والديمقراطي.بالنسبة للأزمة المالية لحزب الوفد والجريدة، فإننا سنكون أمام دراسات جادة وستكون هناك حلول فى برنامج لن أعلن عنه الآن، وإنما بعد 6 أشهر أقول للوفديين حاسبوني على حل هذه الأزمة ولن ننتظر كل شهر لكى نفك وديعة.وأعلن أمام الجميع أنني مسئول مسئولية كاملة عن عدم إغلاق مقر لحزب الوفد وأن جريدة الوفد سيتم تطويرها وسنكون أمام خبرة فنية لكي نضع برنامجا حتى تكون جريدة الوفد إحدى 5 جرائد مؤثرة فى الشارع المصرى لأن أى حزب سياسى لا يكون حزبا متكاملا إلا إذا كانت له جريدة لأنها لسان الحزب والتى تعكس آراءه وهى التى تتبنى قضاياه، ولذلك من خلال تطبيق دراسات سنجعل جريدة وبوابة الوفد فاعلين ويعبرا تعبيرا حقيقيا عن آراء الحزب وفلسفته وقراراته فى الفترة المقبلة وأيضا المشاكل المالية للجريدة أتعهد بأن أكون مسئولا عنها حتى نكون أمام موارد ثابتة للحزب والجريدة.المنافسة لايرد عليها بعيون شخص على ساحة المنافسة، ولكن المنافسة يسأل عنها الوفديين باعتبارهم الأقدر على ذلك.قراري بخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد لابد أن يكون جاء بناءً على دراسات، وبناءً على هذه الدراسات نكون أمام توقع، وبناءً على هذا التوقع المحمول على دراسة يستطيع المرشح أن يحدد ما إذا كان سيخوض الانتخابات أو لا، وإلا فتكون المسألة عبثية.وليس هناك شىء فى عالم السياسة اسمه المؤكد ولكن هناك الاحتمال، وبالتالى فإننى لا أستطيع أو غيرى أن أؤكد على نجاحى، وإنما كل ما يمكن أن يقال هو توقع بناء على حسابات، والتوقع يحتمل الخطأ والصواب.خلافى مع البدوى كان بخصوص تعديل اللائحة، وكان معى جموع فى الهيئة العليا فى هذا الشأن، وانتهت بأن مواد اللائحة التى عرضت على الهيئة العليا ووافقت عليها سيتم طرحها يوم 30 مارس والكلمة العليا للوفديين إن شاءوا يختاروها وإن شاءوا يرفضوها وهذه هى ديمقراطية حزب الوفد.ليس مقبولا من الناحية المنطقية أن يطرح فى نهاية ولاية رئيس حزب أن نكون أمام لائحة جديدة، خصوصا أن رئيس الحزب كان أمامه منذ فترة تعديل هذه اللائحة، ما أوجد حالة من التساؤل لماذا فى هذا الوقت.كما أن اللائحة شأنها شأن أى أمر من الأمور من وضع البشر يقبل الصواب والخطأ ولا يقبل أن يكون جامدا لفترات، ومادام هناك ما يستوجب تعديل اللائحة نعدلها ولكن لم يكن التوقيت مناسبا بالتزامن مع انتخابات رئاسة الوفد ورئاسة الجمهورية أن نكون أمام تعديل اللائحة.وبعد انتخابات رئاسة الوفد ومن خلال قرار جماعى إذا كان هناك فكر وطرأ من التجربة على الساحة السياسية فى الحزب مفاده أن المواد أو اللائحة كلها يتم تغييرها، فإن ذلك يكون بقرار من المجموع ويطرح على الهيئة الوفدية فى ظروف طبيعية وتقول رأيها.كما أننى كنت اراقب الاحداث وصامت وعندما شعرت بخطر أعلنت بصراحة وقوة وضوح، وخطر تعديل اللائحة من أنها تؤدى إلى انقسام بين الوفديين لأنها قسمت الحزب إلى فريقين.لا أريد أن أتحدث عن أخطاء أحد، إنما أريد أن نكون أمام صفحة جديدة ونكون أمام خطط جديدة ونكون أمام أهداف جديدة لأن الخطط هى الوسائل التى نصل بها إلى هذه الأهداف، وإنما لا أدعى لنفسى فى هذا الشأن أننى أفضل من غيرى ولكن الحكم على الأشياء للأعضاء هم من لهم الحق في الحكم وتحديد من الحسن أو السيئ.الاحترام من مبادئ الوفديين حتى لو كان هناك خلاف، فهو رجل استمر 8 سنوات رئيسا لحزب الوفد وكان سكرتيرا عاما وسكرتيرا مساعدا، وبالتالى فإن الحزب ليس ملكا لى أو للبدوى أو أى أحد ولكن الحزب لجميع الوفديين، وسنتعاون جميعا بما فينا البدوى بما لديه من خبرات وسيكون هناك تشاور وتبادل معه أو مع غيره من كل وفدى.كما أننى ليس لدى مناصب لكى أعرضها على البدوى وهذا كلام مرفوض لأننى لا أستطيع أن أعد بمناصب ولا أستطيع أن أنفذ مناصب من تلقاء نفسى لأن القيادة والرأى يكون جماعيا، وأى رأى سنعرضه على الهيئة العليا وهى أعلى سلطة فى الحزب وصاحبة اتخاذ القرار ومن يدعى غير ذلك فإنه نوع من أنواع الوعد الغير نافذ والموقوف على شرط.هذا حكمه الشخصى وهو حر فيه، وليس حكم فرد يكون حكما عاما أو مطلقا ولكن هناك آراءً أخرى، فإذا أراد الحكم عليا يسأل مجموعة على سبيل العينة ويستطيع أن يستخلص منها رأى المجموع وليس الفرد.لست أنا وحدى ولكن هناك الكثير من الوفديين طالبوا بذلك لأن وقت انتخابات حزب الوفد كان ضيق ومتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، خصوصا أن هناك التزاما منذ 20 يناير من الهيئة العليا أن نؤازر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذلك هناك مؤتمرات لتأييده وفى نفس الوقت فإننى كمرشح لرئاسة الوفد لابد أن أقوم بجولات واستطعت أن أجمع بين الأمرين وأن أحضر ندوات وفى ذات الوقت وأسافر لكى ألتقى أعضاء الجمعية العمومية للوفد فى المحافظات، وبالتالى لم يكن التأجيل بقصد التأجيل.ولو كان قرار إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد اتخذ ولم نكن أمام انتخابات رئاسة الجمهورية فلم تكن لدى رغبة فى تأجيل انتخابات الوفد.المسألة انتهت وأصبحنا أمام مرشحين وناخبين وأمام يوم محدد للانتخاب، ولكن فى شأن أى عملية انتخابية سواء فى النقابات أو الأندية أو الأحزاب تطرح آراء، وأنا كنت مرحبا بأى رأى يتفق عليه جموع الوفديين.حل الهيئة العليا مسألة مرفوضة لأنه تحدٍ لإرادة الهيئة الوفدية التى اختارت الهيئة العليا، ولا يملك أحد أن يتصدى لرأى الهيئة الوفدية لأنها أعلى مؤسسة فى الحزب، وعلى ذلك فإن اختيار الهيئة العليا التى تعتبر بمثابة البرلمان الذى يأتى بإرادة الشعب، فلا يمكن لأى رأى أن يتدخل فى رأى الشعب وهى جموع الوفديين.فيما يتعلق بالمفصولين فهناك فرق بين أمرين، الأول طيور هجرت الحزب باختيارها وهؤلاء يجرى التواصل معهم ومعظمهم خبراء وفنيين وذوى خبرة، حيث إنهم هجروا الحزب لأسباب سنزيلها ومنهم على سبيل المثال الدكتور فخرى الفقى وهو خبير اقتصادى عالمى، والأمر الثانى وهم المفصولون من الحزب، حيث إن منهم من صدر قرارات من رئيس الحزب بشأنهم ونحن نتحدث عن قرار جماعى وهو أننا سنكون أمام تشكيل لجنة تبحث كل حالة وتستطلع رأى المحافظات وما ينتهى إليه الرأى يعرض على الهيئة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائى فى هذا الشأن.حزب الوفد بقيمه يأبى أن يكون هناك مال سياسي يلعب فيه وما أقوله معروف ومن يقودون هذه العملية معروفين، وليس هناك مجال للحديث فى هذا الشأن، كما أنني أقول إن حزب الوفد لا يباع ولايشترى ولن يكون حزب الوفد بمبادئه بأى صورة من الصور مجالا لأى لعب لمال سياسى فى الحزب.ذكرت أن 30 مارس سيكون يوما فارقا فى حياة الوفد، لأنه إما أن يعود الوفد إلى مكانه الطبيعى ويحميه رجاله الوفديون الغيورون عليه وعلى مبادئه وتاريخه، وإما أن نكون أمام وفد على رأسه من يخطط منذ فترة لاختطافه "وهما عارفين نفسهم كويس".الوعود كثيرة، وأنا لست من أنصار أن أعد لكى أكتسب أصواتا، ولكن ما أعد به هو ما سيحدث على أرض الواقع وسيشعر به الوفديون، والعبرة ليست بالوعود ولكن بما يجرى تنفيذه على أرض الواقع، والرئيس السيسى فى ولايته الأولى سئل عن برنامجه ولو كان لديه برنامج فلن يكون أبلغ وأوضح وله أثر ودلالته مثلما حدث على أرض الواقع.أمام الرئيس السيسى أولوية لا يختلف عليها شخص وهى تحقيق الأمن والأمان بالنسبة للمواطن وتأمينه فى الداخل وعلى الحدود، خاصة أننا نخوض حربا شرسة وأخطر حروب الجيل الرابع، وبعد انسحاب الإرهابيين من سوريا والعراق وليبيا كانت قبلتهم سيناء.كما نطالب الرئيس السيسى بأن يستكمل مشروعه الوطنى بحيث نكون أمام استقرار أمنى وسياسى واقتصادى وديمقراطى.رسالتى للوفديين أن يوم 30 مارس هو اليوم الذى سيثبت فيه الوفديين انهم حريصون على حزبهم وثوابت وتقاليد ومبادئ ومواقف هذا الحزب وحريصون على بناء حزب قوى فى الفترة القادمة يكون لاعبا قويا وأساسيا على المسرح السياسى لأننا نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، وبالتالى لا يصح أن يكون هناك حزب ومن أقدم الأحزاب فى العالم عمره 100 عام ويمثل جزءا أساسيا من الحركة الوطنية المصرية ولا يكون قويا ولاعبا رئيسيا فى الحياة السياسية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات المحليات ولابد أن يكون لنا من الأعضاء فى المحليات ما يتناسب مع قيمة وتاريخ الحزب.ولابد أن يكون لدينا نواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على قدر وقيمة هذا الحزب، ولابد أن نعد كوادر من الشباب والمرأة وكوادر سياسية حقيقية ولابد أن يكون لدينا حكومة ظل فيها وزراء على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية لأن الحكم على أى حزب سياسى يتعلق بأن يكون جاهزا لدخول أى انتخابات فى أى وقت وجاهزا لمواجهة أى حدث سياسى وأن يكون الحزب لديه أيضا كوادر سياسية ومحفظة من الوزراء إذا كنا أمام تشكيل حكومة بحيث نكون جاهزين ولانبحث عن وزراء لكى نأتى بهم وأن نكون جاهزين إذا كنا فى حكومة ائتلافية.كما يجب أن يكون لدينا بيت خبرة برلمانى يعد مشروعات القوانين لنواب البرلمان أو إذا كان هناك مشروع قانون معروض يدرسه بيت الخبرة ويكون هناك تواصل حقيقى بين بيت الخبرة ونواب البرلمان وتواصل ما بين الهيئة العليا وبين النواب حتى تنقل رأى الحزب وفكر الحزب ومواقفه، وألا تكون هناك جزر منفصلة بين الهيئة العليا وبين النواب، كما أنه من المرفوض أن يكون النائب ليس لديه خط أو رؤية حقيقية للحزب وسياسته وهو ما يتنافى مع طبائع العمل الحزبى وفقا للمعايير السياسية للأحزاب.