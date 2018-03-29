البدوي لـ«صدى البلد»: موقفي محايد من مرشحي رئاسة الحزب.. أحذر الوفديين من فتنة «الوفدي القديم والجديد».. أنفقت على 5 انتخابات خضناها من جيبي.. وترشحي لولاية ثالثة وارد.. فيديو وصور

لن أؤيد أى مرشح لرئاسة الحزب فى العلن

ترشحى لرئاسة الوفد لولاية ثالثة أمر وارد

دعم التعددية الحزبية يمنع عودة الإخوان

زودت عدد الوفديين من 12 ألف عضو إلى أكثر من 300 ألف

استقالتى من رئاسة الوفد قبل نهاية ولايتى 2 يونيو

انتخابات الحزب هادئة.. ولن أعلن دعمي لمرشح بعينه

ليس هناك أى مشاورات لاختيار مرشح توافقي لرئيس الحزب

خلافاتي مع أبو شقة ظهرت في الإعلام على لسان المحيطين به

لن أقبل بأي منصب داخل الحزب.. والوفديون شرفونى بلقب "كبير العائلة الوفدية"

وجود 70% من أعضاء الهيئة الوفدية انضموا للحزب في2010 سيخلق أزمة

تعديلات اللائحة أحدثت انقسامات بين الوفديين

على رئيس الوفد الجديد وأد الفتنة من قلة قليلة داخل الحزب

فى البداية كيف ترى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر إجراؤها غدا؟

كيف ترى المنافسة بين المرشحين فى انتخابات رئاسة الوفد؟

ما أسباب امتناعك عن تأييد مرشح بعينه؟

ما حقيقة خلافك مع المستشار بهاء أبو شقة؟

ماهى القيمة التى تسلمت عليها ميزانية الوفد وتركتها؟

كيف تعاملت مع الأزمة المالية لحزب الوفد والجريدة؟

وفى رأيك كيف يجب أن يتعامل رئيس الحزب القادم مع الأزمة المالية لحزب الوفد؟

تعليقك على ما ذكره أبو شقة بشأن أنه لن يسمح لرؤوس الأموال باختطاف حزب الوفد؟

تعليقك على ماذكره أبو شقة بشأن وجود محاولات لطمس الهوية الوفدية؟

ماهو مستقبلك داخل حزب الوفد بعد انتهاء ولايتك؟

وماذا لو عرض عليك منصب الرئيس الشرفى لحزب الوفد؟

هل تنوي الترشح لرئاسة حزب الوفد لولاية ثالثة؟

هل ترى أن تعديلات اللائحة أحدثت انقساما بين الوفديين؟

وماذا عن الحديث عن تزامن تعديلات اللائحة مع انتخابات رئاسة الحزب؟

وما تعليقك حول ما أثير بشأن حل الهيئة العليا لحزب الوفد؟

ماذا عن وجود مشاورات حول مرشح توافقى لرئاسة حزب الوفد؟

ما هي رسالتك للوفديين؟

ما هى رسالتك للمرشحين لرئاسة الوفد؟

فى النهاية ماهو المطلوب من الرئيس السيسى خلال ولايته الثانية حال فوزه بالرئاسة؟

«كبير العائلة الوفدية».. لقب منحه إياه الوفديون قبل رحيله عن رئاسة حزب الوفد غدا، حيث ستجرى انتخابات لاختيار رئيسا للحزب بين 4 مرشحين وهم المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.إنه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والذي تولى رئاسة الحزب لمدة فترتين على مدار 8 سنوات وشهدت فترة ولايته ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فيما اندلعت في آخرها خلافات قوية داخل بيت الأمة أدت إلى انقسام بين الوفديين بعد طرح البدوي مشروع لتعديل لائحة الحزب.وفضل البدوي، عدم إعلان دعمه لأي من المرشحين لرئاسة الوفد وأعلن أنه سيكون على الحياد فيما بينهم حتى لا يكون هناك تأثير لقراره على إرادة الوفديين وفقا لما ذكره في حوار خاص لموقع «صدى البلد» قبل ساعات من اختيار خليفته في بيت الأمة.وإلى نص الحوار..،،،أرى أنها انتخابات هادئة تجرى فى إطار أسرة واحدة وهى أسرة الوفد وهذه الانتخابات هي الأولى فى تاريخ الوفد منذ تأسيسه فى 1919 التي لا يكون رئيس الوفد مرشحا فيها، وبالتالى أنا فضلت فى هذه الانتخابات أن أكون على الحياد بين كل المرشحين، حتى تكون هذه أحد الثوابت التى أضعها ضمن تقاليد الوفد.كما أن رئيس الوفد هو رئيس لكل الوفديين ورئيس لكل المرشحين وحكم بين المرشحين فى حالة أى خروج أو أى تجاوز، وبالتالى انتخابات الوفد تسير بشكل هادئ ولا تشهد أى نوع من التجاوزات أو الخروج على تقاليد وقيم الوفد، وكل عضو يعبر عن تأييد مرشحه، ولذلك فإننى مطمئن لهذه الانتخابات لأننا اعتدنا أن تكون انتخابات رئاسة الوفد نموذجا نقدمه للأحزاب السياسية سواء فى مصر أو المنطقة العربية كلها.كل مرشح يجتهد ووجدنا منهم نشاطا ضخما وكل منهم حريص على أن يلتقى بأعضاء الوفد فى المحافظات، وهم الوفديون من ممثلى الهيئة الوفدية حيث نزل المرشحون إلى المحافظات وقدموا برامجهم وكل مرشح له برنامج وطرح ورؤية للانتخابات على أساس أولا التاريخ السياسى والفترة التي تواجد فيها المرشح داخل الحزب وبرنامجه ورؤيته للمستقبل، وبالتالي فإنها انتخابات راقية جدا، حيث يزور المرشحون المحافظات مع بعضهم البعض وكلا منهم يطرح وجهة نظره فى وجود زميله الآخر بغض النظر عن أنه مرشح منافس، وبالتالى يجلسون على طاولة واحدة ويتحدثون مع الوفديين بشكل موضوعى وشكل هادئ ولذلك ستكون انتخابات الحزب نموذجية.لن أؤيد أى مرشح فى العلن وصوتى للمرشح الذي أقتنع به سيكون فى صندوق الانتخابات ولا أستطيع أن أقول لمن سأعطى صوتى لأن هذا سيعتبر نوعا من التوجيه للوفديين، خاصة أن علاقتي بالوفديين قوية، وعندما أعلن صراحة تأييدي لمرشح سينقاد قطاع كبير من الوفديين لهذا التأييد، وفى هذه الحالة أكون خالفت الحياد الذي يجب أن يكون عليه رئيس الوفد فى المستقبل.كما أنني أضع لبنة في تقاليد الوفد العريقة والتى تعتبر بالنسبة لنا دستورا غير مكتوب وهى أن يكون رئيس الوفد عندما تجرى انتخابات رئاسة الحزب ليس طرفا فيها وإنما يكون محايدا بين كافة المرشحين.لاشك أن حزب الوفد شهد منذ 5 شهور بعض الخلافات فى وجهات النظر بينى وبين أبو شقة والمؤيدين له، لكن تربطني علاقة قديمة جدا ومواقف قديمة جدا بالمستشار بهاء أبو شقة، حيث أن علاقتنا جيدة جدا ولكن تشوبها خلافات بسيطة فى الرأى ظهرت في الإعلام على لسان المحيطين بالمستشار بهاء أبو شقة لكننا نحتوي هذه الخلافات داخل الحزب، لأننى تربطني به علاقات إنسانية منذ 30 عاما وله مواقف طيبة وقوية معي.وإذا كان لدى خلاف فى وجهة نظر معه لا يجب أن أمحو سنوات من التأييد والمؤازرة لى من جانبه والوقوف فى وجه الآخرين دفاعا عن رئيس الوفد، كما أن علاقتي الإنسانية قوية بكل من حسام الخولى وياسر حسان وعلاء شوالى وسيد طه.حين توليت رئاسة الوفد كان بالحزب 16 مليون جنيه بخلاف الجريدة، وخضنا 5 انتخابات برلمانية شعب وشورى عام 2010 وشعب وشورى عام 2012 ومجلس نواب فى 2015، ولم ننفق في هذه الانتخابات أي أموال من ميزانية الوفد ولكننى توليت الإنفاق على هذه الإنتخابات من جيبى الشخصي، بالإضافة إلى أن لدينا إنفاقا شهريا فى الحزب على رواتب الموظفين ومقرات يدفع إيجاراتها، وبالتالى فهذه المبالغ صرفت على المصاريف الثابتة فى الوفد، كما أن مصروفات اجتماعات الهيئة الوفدية نصرفها من جيوبنا.وبالنسبة لجريدة الوفد فإنني تركت مجلس إدارة الجريدة فى شهر فبراير عام 2012، وكان بالجريدة 56 مليون جنيه، كما أننى حين تسلمت مجلس إدارتها طورتها ولكننى تركتها بعد أن كانت هناك مكافآت يتم صرفها للصحفيين في المناسبات، ثم توقفت عن صرفها وبعدها ردد بعض صحفيي الوفد هتافات ضدي ولم أعتد على ذلك منهم، فقررت أن أبتعد عن الجريدة حتى أحافظ على العلاقة الإنسانية بينى وبين صحفيي الوفد، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة الجريدة الدكتور محمد كامل ثم تلاه محمد شردى ثم تلاه سيد عبد العاطى ثم توليت رئاسة مجلس إدارة الجريدة 15 أغسطس 2017.وبالنسبة للحكم القضائي على شركة ميديا لاين أخذنا الصيغة التنفيذية حيث كان مطلوب 550 ألف جنيه دفعتهم للجريدة منذ أيام حتى نبدأ تنفيذ الحكم ونسترد 18 مليون جنيه.وجريدة الوفد مستقلة عن الحزب يتحكم فيها مجلس إدارة الجريدة ورئيسها، كما أن الجريدة لا تنفق سوى المرتبات ولاتنفق على سفريات أو حفلات خارج المرتبات، والصحفيين هم أصحاب الودائع ، وبالتالى كان من المستحيل أن نوقف صرف المرتبات والهيئة العليا اتخذت أكثر من قرار باستمرار الجريدة وعدم إغلاقها.وسنعرض ميزانية الوفد على الهيئة الوفدية فى اجتماعها المقبل معتمدة من مراقب الحسابات، والحزب كحزب ليس فيه أموال ولكن الأموال في الصحيفة، واللائحة تنص على أن ميزانية الصحيفة منفصلة عن الحزب، كما أن الهيئة العليا اتخذت قرارا مرتين بالفصل الكامل بين إدارة الصحيفة والحزب.والحزب فى 31 ديسمبر عام 2010 كان لديه 16 مليون جنيه، أما الجريدة كان فيها 56 مليون جنيه، وما تعرضت له صحيفة الوفد تعرضت له كل الصحف القومية الورقية والخاصة، حيث أن الصحف المملوكة لأشخاص تم إغلاقها وتحولت لمواقع وهناك أشخاص تصرف على هذه الصحف من أموالها، لكن الصحيفة لا ينفق عليها أحد ومستمرة وهو إعجاز فى حد ذاته لأنه منذ عام 2011 وحتى الآن استمرت صحيفة الوفد بصدورها اليومى فى مواجهة كل الصحف المطبوعة وهي الصحيفة الوحيدة التي لا تنفق عليها الدولة ولا يمتلكها شخص ومستمرة حتى الآن فى الوقت الذى نجد فيه الصحف القومية مدعومة بمليارات الجنيهات ومديونه بمليارات الجنيهات.وبالتالى فإننى أؤكد على أن الوفد بصحفييه وإعلاناته وجهودهم مستمر وسيستمر لأن العجز بين الإيرادات والمصروفات فى الجريدة محدود جدا بين 450 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فى الشهر وهو رقم ليس كبير على الوفديين ومن السهل تعويضه، كما أن لدينا إعلانات غير موجودة فى أى صحيفة ولكننا لدينا مشكلة فى وجود عدد كبير من الصحفيين، وانا مسئول عن استمرار صحيفة الوفد رغم انتهاء ولايتي كرئيس للوفد.الأزمة المالية فى كل الأحزاب السياسية والمؤسسات، خاصة أن مصر فى أزمة اقتصادية مما انعكس على كل المؤسسات سواء حزبية أو إقتصادية ونحن ندفع ضريبة هذه الأزمة الإقتصادية، ولكننا نتعامل معها حيث أن مرتبات الصحفيين تصرف فى أول كل شهر.الأزمة المالية ليست مشكلة لأن الحزب ليس مؤسسة اقتصادية ولا يستثمر فى الأموال والودائع ولكنه مؤسسة سياسية، كما أننا يجب أن نركز على العلامات السياسية التى تحققت لكى نحافظ عليها ونعظمها ونضيف إليها حيث كان حزب الوفد سببا مباشرا فى الإطاحة بنظام الحزب الوطنى فى ثورة 25 يناير عندما انسحب من انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وكانت بداية الغضب الشعبى.من الصعب جدا اختطاف حزب الوفد بل من المستحيل برؤوس الأموال لأن الوفديين كبار جدا وأصواتهم لا تشترى بأى شىء، وبالتالى غدا سنرى المعدن الأصيل من أعضاء الهيئة الوفدية وهم قيادات الوفد فى المحافظات حتى وإن كان هناك تأثير من البعض فكل عضو يعلم سينتخب من.كلنا وكل المرشحين لن يسمحوا بطمس الهوية الوفدية ولن يقوم مرشح لرئاسة الوفد بطمس الهوية الوفدية ولا يملك ذلك لأنه تراث وطنى ورثناه عن أبائنا وأجدادنا وكلنا ندافع عنه، وإذا كان أبو شقة لن يسمح بطمس الهوية الوفدية فإننى أؤيده وأن أسمح بذلك كعضو فى حزب الوفد وليس كرئيس حزب ولا أى وفدى مخلص حديث العهد بالوفد أو قديم العهد بالوفد سيسمح بتغيير الهوية الوفدية.شرفنى الوفديون بمنحى لقب هو أغلى وأسمى وأعلى من منصب رئيس الوفد وهو كبير العائلة الوفدية، وهذا اللقب منحه لي الوفديين دون أن أطلبه ولايمكن لأحد أن يسلبنى هذا اللقب نهائى وسأظل كبير العائلة الوفدية سنا وانتماءا وحبا، حيث أن علاقتى بالوفديين أسرية وغير متكررة فى أى حزب سياسى إلا داخل الوفد، وتكررت مع فؤاد باشا سراج الدين ومصطفى النحاس باشا والزعيم سعد زغلول.لن أقبل أى منصب لأن علاقتى الإدارية بالوفد تنتهي بانتهاء انتخابات رئاسة حزب الوفد ولكننى سأظل طوال حياتى عضو بحزب الوفد، كما أن مدتي تنتهي يوم 2 يونيو ولكنني سأدعو الهيئة العليا للاجتماع لتقديم استقالتي من رئاسة الوفد لها وتسليم منصبي لرئيس الحزب الجديد ولن يكون هناك رئيسين للحزب فى وقت واحد وسيكون هناك رئيس واحد وسأكون حريص على أن يمارس رئيس الحزب الجديد سلطاته أول يوم.ترشحى لرئاسة الوفد لولاية ثالثة أمر وارد، وإذا ما نادانى الوفديون سألبى النداء فورا.أحدثت انقسامات بين الوفديين بالفعل لأن البعض تصور أن اللائحة مفصلة على مقاس أشخاص وهذا وهم وغير حقيقى، كما أننى لم أطرح هذه التعديلات من نفسى، ولكن أحد المرشحين لرئاسة الوفد الدكتور علاء شوالى بذل جهدا كبيرا جدا فى عام 2014 وكانت هناك جولات كبيرة فى المحافظات لبرنامج "كيف تريد وفدك أن يكون" وحصل على تأييدات واسعة من الوفديين فى المحافظات لهذا البرنامج، وكان معنا محمود على وهو متخصص فى الأحزاب السياسية فى العالم وأتى بلوائح الأحزاب ووضع أفكار ثم مشروع لائحة، ثم توقف الحديث عن اللائحة لأنه كان هناك أشخاص ضد محمود على.وفى عام 2015 طرحت تعديل اللائحة وأتى الوفديين بآرائهم وتبلورت الآراء، وكان لدينا انتخابات مجلس النواب عام 2015 وقررت تأجيل التعديلات لفترة، ثم ركزنا مع الهيئة البرلمانية للوفد فى عام 2016 ثم طرحناها ولم تناقش مما أظهر إرهاصات حزب الوفد وبدأ كل عضو تلتف حوله مجموعة من مؤيديه، حيث كان هناك صراعات حول المناصب وليس على تعديل اللائحة.وفى النهاية لم أعدل فى اللائحة إلا النصوص التي وافقت عليها الهيئة العليا وناقشناها على مدار أكثر من 6 جلسات وتوقفنا عند النص الذي وافقوا على تعديله حتى لا تحدث خلافات، ولن يكون هناك انتخاب سكرتارية ونواب رئيس الحزب من الهيئة الوفدية ولكن ستكون من الهيئة العليا كما هى حتى لا تكون هناك تقسيم للمناصب.لم تكن متزامنة مع انتخابات حزب الوفد لأنها طرحت قبل موعد انتخابات الحزب بكثير، وكانت أول دعوة فى يناير الماضى وبدأوا يطيلوا فى مناقشتها استهلاكا للوقت ولكننى لم يكن لدى أى ملل.وحتى لو فرض تزامن تعديلات اللائحة مع انتخابات الحزب، بما أننى ليس لى حق الترشيح فإنني أطرح تعديل اللائحة بما لايصب فى مصلحة أحد إلا حزب الوفد، وبالتالى لن أقبل أكون مرؤوسا وأقبل بأى منصب بعد أن كنت رئيسا للوفد.وفى رأيى أن سبب رفض تعديلات اللائحة هو تخوف المعارضين للتعديلات من الهيئة الوفدية لأنها ستختار بشكل صحيح بعيدا عن التربيطات التى تتم داخل الهيئة العليا.لن أسمح بحل الهيئة العليا لأننا لدينا شرعية المؤسسة لأنها منتخبة لمدة 4 سنوات تستكمل مدتها، ونفس الأمر حدث مع محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق حيث طرح اللائحة للتعديل قبل انتخابات رئاسة الحزب بشهر وتم تعديلها ولم تحدث الأزمة التى حدثت حينما طرحت اللائحة للتعديل.كما انه ليس من الذكاء أن يكون هناك خلافات بينى وبين أعضاء الهيئة العليا ومنهم 13 رئيس لجنة عامة، خاصة وأننى تربطني بهم علاقات قوية، ولكنها كانت "شوشرة" لخلق مناخ فتنة داخل حزب الوفد.ليس هناك أى مشاورات بشأن ذلك، وكنت أتمنى أن يكون هناك نوع من التوافق لأن انتخابات رئاسة الوفد لها وضع خاص هذه المرة، ولكن الانتخابات تتم بهدوء شديد جدا ولا يحدث فيها أى تجاوز وهناك احترام شديد جدا بين المرشحين.لابد أن نحترم جميعا قرار الهيئة الوفدية ومن سيأتى رئيسا للوفد سيكون رئيسا للوفيين وسيكون لنا منه كل الاحترام والمساعدة والمساندة لرئيس الحزب ونحن اعتدنا على ذلك.ورسالتى الآخرى هى وأد الفتنة التى يقودها قلة قليلة داخل حزب الوفد بين الوفدين القديم والحديث، وهى فتنة كبرى تهدد الوفد من حيث معيار الحداثة والأقدمية، حيث أنه أحيانا ينظرون إلى عضو بحزب الوفد من 7 سنوات على أنه عضو جديد ويحارب من هذا المنطلق، وفى عهد فؤاد باشا سراج الدين تمكن الحزب من مواجهة هذه الفتنة.كما اننى كنت أحد الوفديين الجدد وكنت أحارب فى لجنة الغربية على أننى وفدى جديد لأننى لم أولد قبل عام 1952 ولم أكن وفديا قديما، كما كان يحارب أيضا فى الشرقية محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق على أنه وفدى جديد، ولذلك كان فؤاد باشا سراج الدين حريصا على ألا يكون هناك وفدى قديم وجديد ولو لم يفعل ذلك لكان انتهى الوفد منذ 30 عاما.وافتخر بأننى زودت عدد الوفديين من 12 ألف عضو إلى أكثر من 300 ألف عضو، ولو كنت استخدمت منطق الوفدى القديم والجديد لن يكون لدى الحزب فى البرلمان إلا 3 نواب فقط وبالتالى فإننى احتويت فتنة الوفدى القديم والحديث بحكم علاقاتى الواسعة.ولكننى أرى إذا لم يلتفت رئيس الحزب الجديد إلى هذه الفتنة وأعلنها واضحة وصريحة ستكون هناك مشكلة لأن 70 % من الهيئة الوفدية وفديين جدد انضموا لحزب الوفد بعد عام 2010.أعلن للمرشحين جميعا أنني على مسافة واحدة منهم، وتربطنى بهم علاقات إنسانية كبيرة ودعموني في مواقف كثيرة، وبالتالى الإنحياز لأي منهم غير مطلوب.أهم تحدي سيقابل الرئيس السيسى وهو تحدي هام بالنسبة لنا ولمصر كلها هو دعم التعددية الحزبية وهو تحد جديد، كما أن السيسي الوحيد الذى يستطيع تدعيم الحياة الحزبية وإقامة حياة ديمقراطية حقيقية بما يملكه من رصيد شعبي والتي ستكون سندا له وأمان لمصر من أى حاكم يأتي سواء مغامر أو مقامر بمستقبل الوطن.ولابد أن يملأ الرئيس السيسى الفراغ السياسى بأحزاب لها وجود وقوة وهذا الفراغ سيملأه أى تيار متطرف سواء يمينا أو يسارا، فالإخوان اعتقلوا عام 1964 في عهد عبد الناصر وبعد أقل من 50 عاما عادوا لحكم مصر، وبالتالى فإننا نريد أن نؤمن مصر خلال السنوات القادمة من خلال الديمقراطية التي تعتبر سياج الأمان الذي يحمي ولا يهدد و يصون ولا يبدد.