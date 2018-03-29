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محافظات

وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة

الخميس 29/مارس/2018 - 12:43 م
وكيل التربية والتعليم
وكيل التربية والتعليم بالغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي
محمد عبد الخالق
افتتح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، إطلاق مشروع التعليمي النموذجي لمحطة تنقية مياه الشرب، والذي يواكب النموذج الحي للسوق الخارجي بنطاق مركز السنطة.

وأشاد "عايد" بالجهد المبذول في هذا المشروع التى تم بإشراف التوجيه العام بالمديرية، وموجه التخصص، ورئيس القسم، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وتفقد خلال جولته بالمشروع، أقسام تشغيل المعادن، ونجارة الأثاث، ومعمل CNC، وأثنى على المستوى الرائع للطلاب، والتزام العاملين بالمدرسة، وبخاصة في الورش.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل مشروع رأس المال بالأقسام العملية، والتنسيق بين التعليم الفنى والتعليم العام لعمل زيارات للطلبة وخصوصا المرحلة الاعدادية لمدارس التعليم الفنى باقسامه المختلفة بدلا من زيارات المصانع.

رافق وكيل الوزراة خلال الافتتاح مدير عام التعليم الفنى ومدير عام إدارة السنطة التعليمية ومدير إدارة الأمن والعلاقات العامة والتوجيه الفنى .
وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة
وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة
وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة
وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة
وكيل تعليم الغربية يفتتح مشروع التعليمي النموذجي لمحطة مياه بالسنطة

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