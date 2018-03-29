وزير الزراعة في الملتقى الأول لصناع الثروة الحيوانية: قوافل بيطرية إرشادية قرى 14 محافظة.. وخطة عاجلة لتنمية القطاع الحيواني والداجني.. وتضافر الجهود لنجاح استراتيجيات التطوير

وزير الزراعة:

هناك تحديات رعائية مناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية

قوافل بيطرية إرشادية شملت 207 قرى في 14 محافظة

خطة عاجلة لتنمية قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة

افتتح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، الذي يشارك فيه عدد من مربي الثروة الحيوانية والمتخصصين بمختلف محافظات مصر، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وسُبل النهوض به.شارك في الملتقى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية بالمحافظات المختلفة.واستهل "البنا" كلمته بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية في الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر والتقدير إلى كل من شارك بشكل إيجابي في الانتخابات، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتصدير صورة مشرفة لها أمام العالم.ووجه التحية أيضًا إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين، وقضاة مصر الشرفاء، لما تحملوه من مشاق خلال العملية الانتخابية.وقال "البنا" إن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، من جهة وزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة أخرى.وأضاف أن هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، ما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير جميع الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.ولفت إلى أن أولويات العمل في الوزارة حاليًا تحقيق الاستقرار في الثروة الحيوانية والداجنة ومنتجاتهما وتوفيرها بأسعار مناسبة مرضية لكل اطراف الصناعة وللمستهلك، فضلًا عن تحسين كفاءة المنتجين، خاصة صغار المنتجين بواسطة التقنيات الحديثة التي تتطلب تحسين نظم التربية والحد من الإصابات المرضية.وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال القوافل البيطرية والإرشادية لدعم صغار المربيين حتى الآن في حوالي 14 محافظة من محافظات الجمهورية ممثلة في 207 قرى، وانتهت من علاج حوالي 110 آلاف حيوان، لافتًا إلى أن القوافل تقوم بأعمال الفحص والكشف والعلاج والتحصين، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشمولة بالتدريب الميداني للطبيب البيطري والمهندس الزراعي، باعتبارهما جناحي النهوض بالثروة الحيوانية في مصر بجانب المربي.وشدد على جميع المعنيين بهذا القطاع بالعمل الميداني والتواجد الحقلي الدائم والمستمر مع المربين للتعرف على مشاكلهم وحلها على الفور، لافتًا إلى أنه تم إجراء تعديلات عاجلة على بعض القرارات الوزارية الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والطب البيطري لتتماشى مع الوقت الراهن، ومتطلبات المرحلة، فضلًا عن إعادة هيكلة اللجان الفنية، حرصًا على مصلحة المربي والمنتج والمستهلك في آن واحد.وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة عاجلة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة الحد من تصدير الخامات العلفية والتي تحتاجها السوق المحلية، كذلك تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل العلفية.