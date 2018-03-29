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خبير تغذية يحذر من الإفراط في استخدام فيتامين «A وE» ويوضح الأضرار

الخميس 29/مارس/2018 - 12:35 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم شمس، أخصائي تغذية، السباحين من استخدام كميات كبيرة من الفيتامينات لما يترتب عليها من أثار ضارة.

وقال إن هناك العديد من الفيتامينات والأملاح التي تعتبر سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ(صدى البلد) أن الآثار الجانبية للإفراط فى تناول كميات كبيرة من فيتامين A وهى عبارة عن التهاب الجلد وسقوط الشعر وكسور العظام، وخلل في وظائف الكبد. أما فيتامين E فإن الزيادة على المطلوب منه يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، الإسهال، الصداع، سرعة النبض، حك الجلد، التعب والضعف، غشاوة الرؤية.

ونصح باستخدام الأطعمة والمشروبات الطبيعية ومن أهم مصادر فيتامين " A " الطبيعية زيت كبد السمك والخميرة، ومن أهم مصادر فيتامين "E" الطماطم والسبانخ و البذور منها زيت عباد الشمس والمانجو والكيوى والبروكلى والبقدونس والمكسرات.
خبير تغذية يحذر من الإفراط في استخدام فيتامين «A وE» ويوضح الأضرار

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