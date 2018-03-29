خبير تغذية يحذر من الإفراط في استخدام فيتامين «A وE» ويوضح الأضرار

حذر الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم شمس، أخصائي تغذية، السباحين من استخدام كميات كبيرة من الفيتامينات لما يترتب عليها من أثار ضارة.





وقال إن هناك العديد من الفيتامينات والأملاح التي تعتبر سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.





وأوضح فى تصريحات خاصة لـ(صدى البلد) أن الآثار الجانبية للإفراط فى تناول كميات كبيرة من فيتامين A وهى عبارة عن التهاب الجلد وسقوط الشعر وكسور العظام، وخلل في وظائف الكبد. أما فيتامين E فإن الزيادة على المطلوب منه يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، الإسهال، الصداع، سرعة النبض، حك الجلد، التعب والضعف، غشاوة الرؤية.



