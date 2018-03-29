ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

فن

تعرف على إيرادات فيلم Tomb Raider في جميع أنحاء العالم

الخميس 29/مارس/2018 - 04:01 م
Tomb Raider
Tomb Raider
شروق إبراهيم

حصد فيلم Tomb Raider نحو 213,657,690 مليون دولار أمريكي في أسبوعين عقب طرحه 16 مارس الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية.

حقق الجزء الثاني من Tomb Raider 43,957,690 في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي افريقيا واسيا واوروبا 169,700,000مليون دولار أمريكي.

تدور احداث فيلم تومب ريدر حول والد (لارا كروفت) الذى يقوم بالإنضمام لعداد المفقودين بعد ذهابه للتنقيب عن خنجر (زيان) الأثري؛ فتذهب هي لتقوم بالبحث عنه على جزيرة صينية مجهولة. وتُجنِّد (لو رِن)، صديق والدها القديم ليكون مرشدها على سطح الجزيرة، لكنهما يصطدمان بعواقب رحلتهما الكارثية ويجدان أنهما في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

ترشيحاتنا

وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إندورز" للأثاث والديكور

شاهد.. «راين» نجل الفنانة ساندي.. صورة طبق الأصل من والدته

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم "قفشه"

حقيقة منع السلطات العراقية هبوط طائرة مصرية في مطار بغداد

الحكومة تحيل الموازنة العامة للبرلمان

أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

منتخب مصر يضم 3 لاعبين جدد لمعسكر مواجهة الكويت

تناول 3 أكواب من القهوة يقلل فرص انسداد الشرايين

مفاجأة.. غياب محمد صلاح ورمضان صبحي عن ودية مصر والكويت

منتخب مصر يكشف عن تفاصيل اختيار قائمة مونديال روسيا

مصر تحصد "ذهبيتين" في ختام البطولة الإفريقية للناشئين لرفع الأثقال

شاهد.. الجيش المصري يشارك في أكبر مناورات عسكرية بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو
"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟