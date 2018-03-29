تعرف على إيرادات فيلم Tomb Raider في جميع أنحاء العالم



حصد فيلم Tomb Raider نحو 213,657,690 مليون دولار أمريكي في أسبوعين عقب طرحه 16 مارس الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية.



حقق الجزء الثاني من Tomb Raider 43,957,690 في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي افريقيا واسيا واوروبا 169,700,000مليون دولار أمريكي.



تدور احداث فيلم تومب ريدر حول والد (لارا كروفت) الذى يقوم بالإنضمام لعداد المفقودين بعد ذهابه للتنقيب عن خنجر (زيان) الأثري؛ فتذهب هي لتقوم بالبحث عنه على جزيرة صينية مجهولة. وتُجنِّد (لو رِن)، صديق والدها القديم ليكون مرشدها على سطح الجزيرة، لكنهما يصطدمان بعواقب رحلتهما الكارثية ويجدان أنهما في محاولة للبقاء على قيد الحياة.