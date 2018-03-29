«يعقوب» يوضح كيف تم إجهاض المحاولات الإرهابية لإفشال الانتخابات الرئاسية

أوضح اللواء رضا يعقوب، مؤسس جمعية مكافحة الإرهاب الدولى، أن تفويض القضاء على الإرهاب، الذى منحه الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أكثر من 4 سنوات انعكست إيجابياته على مرور انتخابات الرئاسة المصرية بسلاسة وأمان، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 4 سنوات جعلت نسبة العمليات الإرهابية بمصر صفر%.



وأكد يعقوب، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحالة الأمنية المضطربة وانتشار العمليات الإرهابية والتطرف أثناء حكم الإخوان دفعت الشعب لإعطاء الرئيس السيسى تفويض لفرض الاستقرار مرة أخرى، ومن وقتها اتخذ السيسي إجراءات مهمة حققت للشعب ما تمناه على المستوى الأمني، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية دائما كانت تستهدف تجمعات الشعب خاصة فى المناسبات الوطنية وهوا ما لم نره فى انتخابات الرئاسة خلال الثلاثة أيام الماضية.



وقال إن السيسي بدأ مهمة فرض الاستقرار بعزل الإخوان عن الحكم بعد أن أساءوا للدولة المصرية وسيادتها، وهذه الخطوة ساهمت بشكل فعال فى كسر شوكة الجماعات الإرهابية وداعميها داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن مواجهة بين الإرهاب بمصر بدأت داخليا بمحاربة الفكر المتطرف والقضاء على العناصر الإرهابية وأماكن معسكراتها ومصادر تمويلها، واتسعت المواجهة خارجيا من خلال دبلوماسية معتدلة تدعو إلى نبذ العنف التطرف إلى أن تمكنت مصر من الوصول إلى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب الدولي بمجلس الأمن.



وأضاف الخبير الدولي أن اتجاه السيسى إلى تحديث وتسليح الجيش المصري بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية وإنشاء العديد من القواعد العسكرية فى عدة مواقع مهمة للدولة، خاصة المناطق الحدودية ساهمت بشكل كبير فى عزل الإرهاب داخليا عن التمويل الخارجى سواء بالعناصر أو بالأسلحة، لافتا إلى أن هذا الاتجاه مكَن الجيش المصرى من تخليص مصر من غمة الإرهاب.



وأشار "يعقوب" إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف حسب قانون رقم 355 لسنة 2017، كان خطوة مهمة، حيث نجح المجلس فى تحقيق أهدافه بامتياز والتي كانت تنص على حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، عن طريق استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة داخليا وخارجيا وآليات لتجفيف مصادر التمويل التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى وبرامج لزيادة وعى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة فى المجالات الثقافية والرياضية خطة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها وتطوير العشوائيات.



كانت انتخابات رئاسة الجمهورية جرت خلال الثلاثة أيام الماضية بسلاسة وأمان، ولم يكن هناك سوى احتفالات المواطنين بالشارع المصرى.

