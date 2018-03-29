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اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 15.7 مليار جنيه

الخميس 29/مارس/2018 - 12:54 م
صدى البلد
محمد يحيى
يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم، الخميس، أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.5 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.25 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة"، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

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