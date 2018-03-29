مقتل 3 من "داعش" في غارات لطائرة أمريكية بدون طيار شرقي أفغانستان

قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في غارات لطائرة أمريكية بدون طيار على إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الخميس/ أن فيلق "سيلاب" (201) التابع لقوات الجيش الأفغاني في شرق البلاد أعلن أن الغارات الأخيرة شنت في محيط مقاطعة حسكة مينا في إقليم نانجارهار، وتم استهداف أوكار لتنظيم داعش، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من التنظيم وإصابة رابع.



من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم -في بيان- مقتل المسلحين الثلاثة خلال الغارات وأضاف أنهم ينحدرون من أصول أوزبكية.

