"الصوت والضوء" يدعم حفل مؤسسة أهل مصر.. السبت المقبل

تقيم مؤسسة أهل مصر، بعد غد السبت، حفلا غنائيا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.



يحيي الحفل الفنان العالمي عمر كمال الملقب بـ "فرانك سيناترا العرب" وهو مطرب بارع في أداء الأغنيات باللغات الأجنبية كما يبدع أيضا بالعربية، ومن المقرر أن تخصص إيرادات الحفل لصالح مستشفي أهل مصر للحروق.



وقال سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن الشركة منحت مؤسسة أهل مصر تخفيضا لاقامة الحفل على المسرح هذا اليوم والغاء عروض الصوت والضوء وذلك بهدف المساهمة مع المؤسسة لتجهيز أكبر مستشفى لعلاج الحروق والتي تهدف إلى تقديم نموذج عالمي في منظومة العلاج الشامل لضحايا الحروق.



وأضاف "سعد" أن مساهمة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق مع شركة الصوت والضوء تأتي في إطار المسئولية المجتمعية لدعم المؤسسات الخيرية وذلك بتوفير كل السبل للقيام بأعمالها الخيرية وإعادة إدماج المرضى ليصبحوا عضوا مؤثرا ومنتجا في المجتمع.

