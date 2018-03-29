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أخبار البلد

مؤتمر عين شمس الدولي السابع يكرم فاروق الباز.. الاثنين

الخميس 29/مارس/2018 - 01:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
مي شاهين و مجدي محمد
تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السابع تحت عنوان "عالمية وانطلاق"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، يوم الاثنين الموافق 2 إبريل 2018.

ويبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ثم كلمة الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، ويليها كلمة الوفد الصيني، ثم كلمة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، يعقبها فيلم تسجيلي عن الجامعة، وثم تأتي كلمات الوزراء الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يلي ذلك فيلم تسجيلي عن العالم المصري الدكتور فاروق الباز: رحلة عطاء، ثم مراسم منح الدكتوراة الفخرية للعالم الدكتور فاروق الباز، يليها محاضرة خاصة به حول دور الجامعات في التنمية المجتمعية، ويختتم المؤتمر بتكريم ضيوف الشرف وحفل فني.

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