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اقتصاد

وزير الصناعة: انتهاء المرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط.. مايو المقبل

الخميس 29/مارس/2018 - 12:59 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال شهر مايو المقبل الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتى تضم 1400 وحدة صناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع القومى يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بصناعة الأثاث المصرية والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وقال قابيل إن المدينة الجديدة تقام وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتعد مدينة صناعية متكاملة، حيث تضم جميع مراحل تصنيع منتجات الأثاث وبجميع الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فضلًا عن توافر الصناعات المغذية والمكملة إلى جانب المخازن والمستودعات والمعارض الدائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض "اندورز" للأثاث والذى تنظمه مؤسسة "الأهرا"م خلال الفترة من 29 مارس وحتى 1 أبريل.

حضر الافتتاح كل من المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين ويشارك بالمعرض نحو 60 شركة من الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الأثاث، كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض خلال فترة إقامته أعدادا كبيرة من الزائرين المهتمين بمجال صناعة الأثاث.

وقد أكد قابيل حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للمنافسة عالميا، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الهامة، حيث تستوعب نحو 13% من إجمالي العمالة المصرية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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