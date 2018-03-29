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أخبار العالم

إسرائيل تهدد بالعودة لسياسة اغتيال قادة "حماس"

الخميس 29/مارس/2018 - 12:49 م
صدى البلد
سيلينا الامير
هددت إسرائيل بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة حركة "حماس" في حال وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، "لن نسمح أن يواصل قادة حماس الاختباء في غزة بينما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي".

وأضاف أدرعي، "إذا لزم الأمر سنرد في الجدار، وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة ـ الجناح العسكري لحماس".

بدوره، قال وزير البناء والإسكان يؤاف جالانت "إذا تصاعدت الأوضاع على حدود غزة فإن اغتيال قادة حماس هو خيار على الطاولة".

وأضاف جالانت لموقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي، "في وقت القتال فإن كل شيء مشروع" وتابع "إذا ما ارتكبت حماس خطأ فإننا سنرد".

وأشار جالانت: "إذا بقيت الأوضاع هادئة وحافظت حماس على الهدوء ولم تطلق الصواريخ، ومنعت التنظيمات الأخرى من الوصول إلى إسرائيل، فإننا سندعهم يعيشون".

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