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اقتصاد

"السلع الهندسية": صناعة مكونات السيارات توفر فرص استثمار حقيقية

الخميس 29/مارس/2018 - 12:58 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، ورشة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قطاع مكونات السيـارات في التوافـق مع متطلبـات التصدير للأسـواق الدولية.

وأشار المهندس عمرو أبو فريخه رئيس المجلس، في بيان له اليوم الخميس إلى أن "هناك سعي لإنشاء قطاع كامل خاص بصناعة المكونات نظرا لأنها توفر فرص استثمار حقيقية ،بالإضافه إلى قدرتها على جذب الشركات العالميه لمصر".

واكد ابو فريخه أنه تم خلال اللقاء استعراض قصص النجاح لعدد من الشركات، مشيرا إلى أن المجلس، يسعى إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف مناقشة كيفية التعامل مع شركات الـOEM العالمية في مجال السيارات والتأهيل، للوضع علي قائمة سلاسل الموردين العالميين لهذه الشركات.

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