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برلمان

بدء اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمقر مجلس النواب

الخميس 29/مارس/2018 - 12:51 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
بدأت منذ قليل اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمقر مجلس النواب، ورحب الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بالحضور.

وبدأت الجمعية أعمالها باجتماع لجنة حقوق المرأة، حيث يدور النقاش حول دور المرأة فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورومتوسطية، ووضعية المرأة أثناء النزاعات المسلحة.

وأعلن البيان الصحفى الصادر عن الاجتماع ، أنه تم الاتفاق على فتح باب الترشيح أمام الدول الأعضاء فى الجمعية لاستضافة مقر الأمانة الدائمة للجمعية، وذلك بعد تعثر استضافة مدينة برشلونة لمقر أمانة الجمعية، وذلك فى موعد أقصاه 30 مارس 2018، حتى يتسنى عرض تلك الترشيحات على اجتماعات الجلسة العامة للجمعية والمقرر عقدها بمقر مجلس النواب المصرى نهاية أبريل 2018، مع الأخذ فى الاعتبار العرض الفرنسي و الخاص باستضافة مدينة مارسيليا لمقر الأمانة الدائمة للجمعية واعتباره عرضًا قائمًا.

جدير بالذكر، أن هيئة المكتب للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عقدت اجتماعها آخر شهر فبراير الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية، بمقر البرلمان المصرى، وهو الاجتماع الثاني للمكتب في ظل الرئاسة المصرية للجمعية، وحضر الاجتماع نائب رئيس البرلمان الأوروبى وممثلى كل من البرلمان الإيطالي والبرلمان التركي.

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