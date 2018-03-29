"مرتجي" و"الدرندلي" يحضران تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة

حرص خالد مرتجي وخالد الدرندلي، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم.



كما شهد تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة ايضًا حضور كل من وزير المالية عمرو الجارحي، بالإضافة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.



ويشيع جثمان والدة إيهاب لهيطة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



وكان إيهاب لهيطة قد تلقى خبر وفاة والدته أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من عودة بعثة منتخب مصر من معسكره المغلق في مدينة زيورخ السويسرية.