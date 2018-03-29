ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21836119
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22576745
الأصوات الباطلة
1491868
3%
موسي
740626

رياضة

"مرتجي" و"الدرندلي" يحضران تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة

الخميس 29/مارس/2018 - 12:45 م
صدى البلد
نور عادل
حرص خالد مرتجي وخالد الدرندلي، عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم.

كما شهد تشييع جثمان والدة إيهاب لهيطة ايضًا حضور كل من وزير المالية عمرو الجارحي، بالإضافة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.

ويشيع جثمان والدة إيهاب لهيطة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان إيهاب لهيطة قد تلقى خبر وفاة والدته أمس الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من عودة بعثة منتخب مصر من معسكره المغلق في مدينة زيورخ السويسرية.

ترشيحاتنا

البدوي يكشف أسباب عدم إعلان مرشحه في انتخابات رئاسة الوفد

عادات خاطئة تتبعينها تزيد من احتقان الجيوب الأنفية.. انتبهى لرقم 3

الصحة: قدمنا الخدمة الطبية لـ 452 ناخبا في «اللجان».. وسجلنا حالة وفاة واحدة

مؤتمر للبرلمان العربي اليوم حول متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

ننشر حوار «مارادونا» مع نجم النادي الأهلي بعد مواجهة الفجيرة

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو

الجبلاية: نسعى لحل أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك خلال الأيام القادمة

شاهد .. زوجة علي ربيع تثير الجدل بصورة جديدة

روما يكشف مفاجأة: أيام قليلة فصلت محمد صلاح عن "صفقة تاريخية"

رامى رضوان يوضح سبب بطلان بعض الأصوات رغم تصويتهم.. فيديو

"فتح" ترد على تصريحات السفير الأمريكي المشينة ضد "أبو مازن"

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

أستاذ تمويل: مصر تشهد مرحلة جديدة في تحسين الاستثمار .. فيديو
استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو
مصطفى بكري: وفقًا للمؤشرات الأولية.. السيسي يتفوق على موسى بنسبة 97%.. فيديو
أبوغزالة: غرفة عمليات الجامعة العربية لم ترصد أي خروقات طوال الانتخابات.. فيديو
«المرور» توجه تحذيرات للمواطنين بسبب العاصفة الترابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟