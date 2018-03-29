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أخبار العالم

دبلوماسية أمريكية تصل باكستان لبحث استراتيجية واشنطن في جنوب آسيا

الخميس 29/مارس/2018 - 12:56 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ا ش ا
وصلت أليس ويلز،النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى عاصمة باكستان، إسلام أباد، اليوم الأربعاء لمناقشة المسائل المتعلقة بالإرهاب والعلاقات الثنائية .

وذكرت صحيفة (باكستان اكسبرس) الباكستانية أن ويلز ستلتقي مع موظفي السفارة الأمريكية في باكستان وعدد من المسؤولين الباكستانيين، ومن المتوقع أيضا أن تزور مدينة كراتشي في وقت لاحق .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أصدرته بهذا الشان - إن ويلز ستلتقي مع موظفي السفارة الأمريكية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الباكستانيين وقادة المنظمات الدولية وأعضاء القطاع الخاص في إسلام أباد.
وأضاف البيان أنه "أثناء زيارة ويلز إسلام أباد ستناقش استراتيجيتنا في جنوب آسيا والتزام باكستان المعلن بالقضاء على جميع الجماعات الإرهابية الموجودة في بلدها، وكذلك اهتمامنا المشترك ببناء روابط اقتصادية وتجارية تفيد كلا البلدين " .

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