استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

قدم الدكتور حسام حسني استشاري الأمراض الصدرية، مجموعة من النصائح لمرض الصدر والمواطنين لمواجهة العواصف الترابية العنيفة، التي تشهدها البلاد.



وناشد "حسني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم الخميس، مرضى الأمراض الصدرية بضرورة الإلتزام بالجرعات الدوائية المحددة بصورة كاملة وملازمة المنزل وعدم الخروج إلا في أضيق الحدود، وفي حالة الاضطرار يجب عليهم استخدام قطعة قماش مبللة على الأنف لمنع استنشاق الأتربة.



أما بالنسبة للأصحاء أكد استشاري الأمراض الصدرية، أنهم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا لذلك عليهم تجنب التعرض للهواء أثناء العواصف الترابية والبقاء في المنزل إن أمكن الأمر.



