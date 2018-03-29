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أستاذ تمويل: مصر تشهد مرحلة جديدة في تحسين الاستثمار .. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 12:55 م
الدكتور هشام ابراهيم
الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار
مي فهمي
قال الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن "مصر تشهد مرحلة جديدة في تحسين وتطوير الاستثمار"، مشيرا إلى أن الحكومة في خطتها الحالية حددت أماكن مشاريع الاستثمار الجغرافية وما تحتاجه كل منطقة من مشاريع".

وأضاف "ابراهيم" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن خريطة الاستثمارات في مصر ركزت على القطاعات التي تدعم من التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال القطاعات الرئيسية في الزراعة والصناعة، لأنه الأساس في خلق المزيد من فرص العمل ويزيد من إنتاج مصر للسلع المختلفة وبالتالي تقليل الاستيراد وزيادة التصدير.

وأكد أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبيرة، وبالتالي فإننا في حاجة لقدر كبير من الاستثمار.

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