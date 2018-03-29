عبد الحفيظ يكشف تفاصيل حديثه مع "مارادونا"

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق استغل فترة التوقف الأخيرة بأفضل شكل ممكن من خلال تجهيز العناصر الغائبة عن المباريات واللاعبين المصابين.



وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن ودية الفجيرة الإماراتي حققت مكاسب عديدة للاعبين والجهاز الفني، خصوصا أن الفريق كان في حاجة ماسة لالتقاط الأنفاس، وخوض مباراة ودية للاطمئنان على لاعبيه.



وكشف عبد الحفيظ عن حديث جمعه بنجم الارجنتين دييجو أرماندو مارادونا عقب ودية الفجيرة، حيث طلب منه مصافحة اللاعبين والجهاز الفني للأهلي قبل مغادرة أرض الملعب واثنى على ما قدمه الأهلي من أداء في المباراة.



وأتم مدير الكرة أن الفريق سيبدأ الاستعداد لمباراة طنطا اليوم، مؤكدا أن ما تبقى من منافسات بالدوري الممتاز ستكون فرصة جيدة لتجهيز لاعبي الأهلي لبطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.