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رياضة

"معلول" يغيب عن لقاء طنطا في الدوري

الخميس 29/مارس/2018 - 12:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حصل علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن الجهاز الفني بتأخر عودته للقاهرة لمدة 48 ساعة إضافية عن بقية زملائه من اللاعبين الدوليين.

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن معلول حصل على إذن بالعودة مع منتخب بلاده إلى تونس، ومد راحته لمدة 48 ساعة إضافية بعد انتهاء مباراة منتخب تونس أمام كوستاريكا التي أقيمت في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني للأهلي سمح للاعب بمد فترة الراحة، خصوصا أنه تعرض للإصابة ومن الصعب لحاقه بمباراة طنطا المقبلة.

وأضاف عبد الحفيظ أن معلول سيعود للقاهرة يوم السبت المقبل؛ للخضوع لفحص طبي يحدد حجم إصابته ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للأهلي.

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