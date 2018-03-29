البدري: مجموعة الأهلي الإفريقية صعبة وتحتاج لنفس طويل

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز بدوري أبطال إفريقيا هو أحد الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفني، وجميع اللاعبين هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري العام.



وأضاف البدري أن الأهلي تخطى منافسا قويا، وهو فريق مونانا في دور الـ32 وأن فوز الأهلي ذهابا وإيابا على بطل الجابون لا يعني، أنه خصما سهلا علي الإطلاق، ولكن كان هناك حالة من التركيز والإصرار والدوافع لدى الأهلي ساعدته على تخطي ضربة البداية في مشوار إفريقيا.



وتحدث المدير الفني للأهلي عن دور المجموعات، مؤكدا أنه مرحلة تجميع نقاط وله حسابات خاصة في جميع المباريات التي تقام داخل أو خارج مصر، ويحتاج لنفس طويل.



وأكد البدري أنه بدأ التحضير للمباريات الإفريقية المقبلة من خلال حصر نتائج ومشوار التأهل لكل فريق في مجموعة الأهلي التي تضم الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاون شيب البتسواني.



وأشار المدير الفني إلى أن مجموعة الأهلي صعبة، ولكن هناك هدف محدد يسعى إليه وهو التأهل لدور الثمانية.