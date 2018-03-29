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رياضة

«أجايي» و«باكا» و«أزارو» ينتظمون في مران الأهلي اليوم

الخميس 29/مارس/2018 - 12:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي المحترف بصفوف الفريق؛ وليد أزارو وجونيور أجايي وباكا، سينتظمون في التدريبات الجماعية للأهلي بداية من اليوم "الخميس" بعد عودتهم من معسكرات منتخباتهم الوطنية.

وشارك الثلاثي أجايي ووليد أزارو وباكا مع منتخبات نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ضمن مباريات الأجندة الدولية على مدار الأسبوع الجاري.

ووصل الثلاثي للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم ومن المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الخميس؛ استعدادا لمباراة طنطا الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

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