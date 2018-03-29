وزيرة الكويتية تؤكد أهمية البرنامج العالمي "معا لتثقيف الأهل" للوقاية من المخدرات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الخميس، أهمية برنامج التدريبي العالمي (معا لتدريب وتثقيف الأهل) في وقاية الأبناء والبنات من آفة المخدرات .



وقالت الوزيرة الصبيح - خلال رعايتها حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج الذي يقيمه المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات (غراس)، بالتعاون مع جهات دولية - إن هذا النوع من البرامج يعنى بالوقاية من هذه الآفة قبل الدخول في مرحلة العلاج.



وأضافت أن البرنامج يأتي لتوعية الأمهات تحديدا ، وتعريفهن بطرق الوقاية من السلوكيات الخطيرة للأبناء وكيفية التعامل معها، وكذلك نشر هذه الثقافة في محيطهن؛ لمنع انتشار هذه الظواهر والسلوكيات الخطيرة على المجتمع، منوهة بمشروع (غراس) الرائد الذي حاز العديد من الجوائز .

ومن جانبها ، قالت مسئولة البرامج والمشروعات في مؤسسة (مينتور) العربية نادين عبدالله، إن المؤسسة تدرك أن الأهل ومقدمي الرعاية، يؤدون دورا أساسيا في وقاية عائلاتهم من استخدام المخدرات والوقاية منها، مضيفة أن برنامج التدريب العالمي (معا لتدريب وتثقيف الأهل)، تضمن معلومات عن مخاطر التدخين والكحول والمخدرات، لمساعدة الأهالي على القيام بأفضل ما يمكنهم لحماية أبنائهم وبناتهم.

وبدوره، قال المدير العام لمشروع (غراس) الدكتور أحمد الشطي، إن البرنامج التدريبي يستهدف الأسرة، لأنها خط الدفاع الأول عن الأبناء في مواجهة آفة المخدرات، مشيرا الى أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي؛ حيث يركز على مفهوم (الوالدية الذكية) للتعامل مع الأبناء لوقايتهم من السلوكيات الخاطئة.

وأوضح أن البرنامج معتمد من هيئة الأمم المتحدة، وبلغ عدد المشاركين فيه 35 شخصا، تم اختيارهم تبعا لمعايير محددة من عدة جهات حكومية واهلية.