عبد الحفيظ: عودة صالح جمعة واردة .. والقرار خلال أيام

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن عودة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري وقطع مدة إعارته لنادي الفيصلي السعودي أمر وارد.



وأوضح عبد الحفيظ أن صالح جمعة المعار لصفوف الفيصلي السعودي الذي تمتد إعارته موسم ونصف، يوجد بند في إعارته يحق للأهلي استعادته بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم التأكيد عليه في ملف إعارة اللاعب للنادي السعودي في يناير الماضي.



وأضاف مدير الكرة أن حسم ملف اعادة اللاعب بنهاية الموسم سيتم في ضوء جلسة مع المدير الفني للفريق حسام البدري خلال المرحلة المقبلة؛ لحسم ملف كل المعارين وعلى رأسهم صالح جمعة.



وأتم عبد الحفيظ أن مؤشرات عودة صالح جمعة للأهلي بنهاية الموسم الجاري كلها إيجابية وفقا لحالة اللاعب وأدائه والتزامه في فريق الفيصلي، ولكن الاعلان النهائي سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة.