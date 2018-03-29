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أخبار العالم

الكويت والمالديف يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الخميس 29/مارس/2018 - 12:57 م
صدى البلد
ا ش ا
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم /الخميس/، مع مبعوث رئيس جمهورية المالديف عبدالله يامين عبدالقيوم، ووزير خارجية المالديف الدكتور محمد عاصم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية اليوم /الخميس/ - العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كل المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية الكويتي بالإنابة السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشئون آسيا السفير علي السعيد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية الكويتية.

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