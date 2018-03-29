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رياضة

الأهلي يوضح موقف عبد الله السعيد

الخميس 29/مارس/2018 - 12:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم

نفي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد من أخبار عن سفر عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق دون إذن، وما أثير في هذا الشأن حول اللاعب.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن السعيد حصل على إذن بمد فترة راحته بشكل إضافي عن اللاعبين الدوليين بعد معسكر المنتخب الوطني الأخير في سويسرا.

وأضاف عبد الحفيظ أن السعيد سينتظم في تدريبات الأهلي يوم السبت المقبل بعد عودته من الراحة الإضافية التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني للأهلي.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين من عناصر المنتخب الوطني راحة لمدة 24 ساعة على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية للأهلي غدا الجمعة.

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