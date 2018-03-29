"الإحصاء": 3.3 مليون شخص صافي الهجرة من وإلى مصر خلال 65 عاما

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تقريرا عن سوق العمل في مصر "الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل" خلال الفترة (2015 -2030 ) وذلك بالتعاون بين الجهاز والمنظمة الدولية للهجرة .



وأوضح الإحصاء، اليوم الخميس، أنه حتى منتصف الخمسينات كان النمط السائد للهجرة هو قدوم الأجانب إلى مصر ونادرًا ما كان المصريون يهاجرون للخارج، مشيرا إلى أن رصيد صافى الهجرة فى مصر (الفرق بين عدد المهاجرين من مصر وعدد المهاجرين إلى مصر) بلغ نحو 3.3 مليون فرد خلال الفترة 1950 - 2015.



وأضاف أن سوق العمل المصري لم يستوعب النمو السكاني خلال الفترة (2010 – 2015) حيث زاد عدد السكان ممن هم في سن العمل بمعدل 3,1% سنويًّا، بينما زادت فرص العمل بنسبة 0,9% فقط، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات البطالة عن معدلات النمو في فرص العمل، مع العلم بانخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2017 ليصل إلى 11.3% .



وأشار إلى أن نشاط الخدمات شهد أعلى نسبة للتدفقات للمشتغلين، حيث سجلت نسبة الداخلين الجدد إلى النشاط 51.1%، يليها نشاط الزراعة بنسبة 27.9%، وأقلها كان نشاط الصناعة بنسبة 8.2% .



يذكر أنه تم افتتاح وحدة تحليل بيانات الهجرة بالجهاز IOM فى 9 أبريل من العام الماضي والتي تم تأسيسها بدعم من المنظمة الدولية للهجرة بهدف تدعيم قدرات العاملين في مجال جمع وتحليل بيانات الهجرة.



