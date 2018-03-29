مصر تحصد «الذهبية» في ختام البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال

حصدت مصر، الميداليات الذهبية في منافسات النساء آخر أيام البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال والتي أقيمت في منافسات وزن 75ك و+75ك و90 ك بالإضافة إلى +90ك.





وشارك المنتخب المصري في المنافسات بكل من اللاعبة ميار عبد القادر وزن 75ك وكل من اللاعبة اسراء وليد واللاعبة أية عبد الفتاح في وزن +75ك.





وحصلت اللاعبة المصرية رانيا عزت علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 75ك بإجمالي رفع 197 ك وجاءت الجزائرية هند تركي في المركز الثاني بإجمالي 138 ك والمركز الثالث اللاعبة فوستينا الوتي من غانا بإجمالي 127 ك.





وفي وزن +75ك جاءت المصرية ميار عبد القادر في المركز الأول بإجمالي 190 ك والمركز الثاني السنغالية شاكيرا روز بإجمالي 120 ك.



