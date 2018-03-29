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رياضة

مصر تحصد «الذهبية» في ختام البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال

الخميس 29/مارس/2018 - 02:09 م
صدى البلد
ريهام بكير
حصدت مصر، الميداليات الذهبية في منافسات النساء آخر أيام البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال والتي أقيمت في منافسات وزن 75ك و+75ك و90 ك بالإضافة إلى +90ك.

وشارك المنتخب المصري في المنافسات بكل من اللاعبة ميار عبد القادر وزن 75ك وكل من اللاعبة اسراء وليد واللاعبة أية عبد الفتاح في وزن +75ك.

وحصلت اللاعبة المصرية رانيا عزت علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 75ك بإجمالي رفع 197 ك وجاءت الجزائرية هند تركي في المركز الثاني بإجمالي 138 ك والمركز الثالث اللاعبة فوستينا الوتي من غانا بإجمالي 127 ك.

وفي وزن +75ك جاءت المصرية ميار عبد القادر في المركز الأول بإجمالي 190 ك والمركز الثاني السنغالية شاكيرا روز بإجمالي 120 ك.

أما وزن 90 ك، حصدت المصرية ميار عبد القادر المركز الأول بإجمالي 190 ك والجزائرية زهرة هيرش حصلت على المركز الثاني بإجمالي 168 ك.

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