برلمانى: المصريون لبوا نداء وطنهم وتحدوا الصعاب لصناعة مستقبل مصر

أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالمشهد الانتخابي الرائع الذي قدمه المصريون طوال أيام الانتخابات الرئاسية، وأثبت به مدى وعي المصريين بمصلحتهم وبأهمية دورهم في المشاركة الإيجابية وفي اتخاذ قرار جيد لصناعة مستقبل مصر.



ووجه "الورداني" كامل احترامه وتقديره وشكره للمرأة المصرية التي أثبتت أنها تستطيع أن تصنع الفرق وتتحدى كل الظروف لتمارس حقها الدستوري وتشارك بالانتخابات، وذلك بسبب إصرارها على النزول والمشاركة بالرغم من الظروف الجوية الصعبة من درجات حرارة عالية وعواصف ترابية كثيفة.



وأكد أن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية أمام لجان الانتخابات يبرز مدى تكاتف وتلاحم كل فئات المصريين جيشا وشرطة وشعبا، نساء ورجالا وشبابا، اختاروا أن يلبوا نداء الوطن وىخرجوا أمام صناديق الاقتراع حتى لو على كرسي متحرك أو ظروفهم صعبة.