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أخبار البلد

طلاب الجامعة الأمريكية يسترجعون "حكاية زمن" بأنامل عمر خيرت.. غدا

الخميس 29/مارس/2018 - 02:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مي شاهين و مجدي محمد
تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "حكاية زمن"، الموسيقار الكبير عمر خيرت، غدا الجمعة، لعزف أروع ما أنتجته أنامله عبر سنوات الإبداع، وذلك على مسرحها بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم فتح البوابات لدخول الحفل من 5 مساء إلى 7 مساء، مشددة على أن الزي الخاص بالحفل هو الرسمي، معلنة أنه يمكن حجز التذاكر عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/I04ikUS2nX1XVfyg2.

ووفق ما أعلنه اتحاد الجامعة تم حجز جميع التذاكر فئة 500 جنيه، إلا أنه مازال تذاكر فئة البلاتينيوم 900 جنيه، والجولدين 700 جنيه مُتاحة حتى الآن.

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/events/141040886721043/permalink/143092476515884/ 

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